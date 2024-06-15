Коренная причина - неверное значение в алгоритме микрокода, связанного с функцией eTVB

Компания Intel выявила основную причину проблем со стабильностью, наблюдавшихся в некоторых моделях процессоров Core 13-го и 14-го поколения класса high-end "Raptor Lake", которые приводили к случайным сбоям в играх и других ресурсоемких приложениях. Когда эти проблемы были впервые обнаружены, Intel рекомендовала обходной путь, который снижал напряжение на ядре и ограничивал разгон этих процессоров, что в итоге приводило к снижению производительности. Как стало известно "Лаборатории Игоря" из конфиденциальных документов, компания, по всей видимости, обнаружила первопричину проблемы.

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В документах говорится, что Intel связала проблему с неверным значением в микрокоде алгоритма eTVB (enhanced thermal velocity boost). "Коренная причина - неверное значение в алгоритме микрокода, связанного с функцией eTVB. Последствия повышения частоты и соответствующего напряжения при высокой температуре может снизить надежность процессора - обнаружено внутри компании", - говорится в документе, где в качестве пострадавших продуктов упоминаются "Raptor Lake-S" (13-е поколение) и "Raptor Lake Refresh-S" (14-е поколение).

Далее компания подробно описывает проблему в своем документе "Анализ отказов (FA)":

Анализ отказов (FA) процессоров 13-го и 14-го поколений K SKU указывает на смещение минимального рабочего напряжения на затронутых процессорах в результате совокупного воздействия повышенного напряжения на ядро. Анализ Intel показал, что подтвержденным фактором, способствующим возникновению этой проблемы, является повышенное напряжение на процессоре из-за настроек BIOS, которые позволяют процессору работать на турбо-частотах и напряжениях даже при высокой температуре процессора. Предыдущие поколения процессоров Intel K SKU были менее чувствительны к подобным настройкам из-за более низкого рабочего напряжения и частоты по умолчанию.

Выявление первопричины проблемы - не единственная хорошая новость. Intel также подготовила новый микрокод для процессоров Core 13-го и 14-го поколений (версия: 0x125), который производители материнских плат и OEM-производители ПК смогут включить в обновления прошивки UEFI. Этот новый микрокод исправляет проблему, что должно восстановить стабильность работы этих процессоров при их нормальной производительности.