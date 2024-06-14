Этот необычный выбор имеет экономический смысл, если Huawei использует говядину в качестве платежа за своё оборудование 5G в некоторых странах, таких как Аргентина.

Китайская компания Huawei, находящаяся под санкциями со стороны Запада, решила использовать говядину в качестве способа оплаты своего 5G-оборудования. Хотя такой выбор продукта может показаться необычным для компании, специализирующейся на технологиях, это имеет смысл, если Huawei использует говядину как платежное средство для стран, которые не могут закупать их товары из-за санкций.

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Этот случай отражает растущую многополярность в мире, когда все разделяются на отдельные группировки и прибегают к бартерной торговле. Санкции США против Huawei затрудняют Китаю совершение сделок с максимальной экономической эффективностью, однако компания все равно старается обойти эти ограничения.

Продажа говядины в своем интернет-магазине может быть одним из таких способов, позволяющим компании совершать сделки.



