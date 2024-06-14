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ddr22
Samsung представила бюджетные часы Galaxy Watch FE с поддержкой ЭКГ на чипе Exynos W920
Samsung Galaxy Watch FE будет обладать рядом полезных функций для мониторинга здоровья.

Samsung представила новые бюджетные часы Galaxy Watch FE, которые призваны конкурировать с Apple Watch SE. Ранее считалось, что модель FE будет немного дешевле Galaxy Watch 4, и эти предположения подтвердились. Часы будут иметь дизайн и характеристики Galaxy Watch 4, но немного модернизированную версию. Они будут доступны только в одном размере - 40 мм, и не будет варианта с размером 44 мм. Часы оснащены 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем, 16 ГБ памяти и двухъядерным процессором Exynos W920 с 1,5 ГБ оперативной памяти.

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Galaxy Watch FE будет обладать рядом полезных функций для мониторинга здоровья. В комплект входят инструменты для отслеживания сна, мониторы сердечного ритма и датчики артериального давления. Кроме того, часы могут снимать ЭКГ для измерения состояния сердца пользователя. Они также предлагают различные тренировочные программы и позволяют устанавливать индивидуальные цели в соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья. Система отображения состояния здоровья оснащена датчиками BioActive от Samsung и работает под управлением WearOS.

Часы Galaxy Watch FE также имеют улучшенную защиту экрана благодаря покрытию сапфировым стеклом. Они также водонепроницаемы и соответствуют рейтингу прочности MIL-STD-810H. Дата выпуска Galaxy Watch FE назначена на 24 июня, и они будут доступны в черном, розовом золоте и серебре. Стоимость часов составит 199 долларов, а LTE-версия будет стоить 249,99 долларов.

#samsung
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