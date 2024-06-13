80% проданных материнских плат Socket AM5 основаны на чипсете B650.

Исследование рынка материнских плат AMD Socket AM5, проведенное компанией Danawa в Южной Корее, выявило интересные факты относительно предпочтений геймеров по отношению к этой платформе. Наиболее популярным чипсетом для материнских плат Socket AM5 оказался B650, превосходящий чипсет A620 начального уровня в 8 раз. 80% проданных материнских плат Socket AM5 основаны на чипсете B650, причем эта цифра не включает в себя B650E, составляющий всего 2% от общего объема продаж.

Материнские платы на базе чипсета B650 обладают почти всеми характеристиками платформы Socket AM5, включая слот Gen 5 M.2 NVMe, который не влияет на слот x16 PEG. Кроме того, они предлагают возможность разгона процессора и памяти, что делает их привлекательными для широкой аудитории. Материнские платы на базе B650E, в свою очередь, предлагают премиальные функции ввода-вывода, такие как высококлассное встроенное аудиорешение и беспроводные сети.

Топовый чипсет X670E занимает 5,6% объема продаж, что выше, чем у B650E и X670. Данный чипсет ориентирован на рынок high-end и пользуется спросом у покупателей, которые хотят получить наилучшую платформу для процессоров Ryzen 9 или Ryzen 7 X3D. Однако материнские платы на базе чипсета B650 обходятся покупателям дешевле, чем на базе X670E, что делает чипсет B650 более предпочтительным.

Чипсет A620 занимает второе место по популярности, т.к. он ориентирован на рынок начального уровня. Однако из-за своих ограничений он уступает чипсету B650, и компьютерные энтузиасты все еще предпочитают использовать сочетание процессора Intel Core i3 с чипсетом H610.



Насчет форм-фактора материнских плат, самым популярным оказался Micro-ATX, который занимает 88% рынка. Большинству покупателей этой платформы этого размера печатной платы достаточно, так как обычно подключается только видеокарта. Доля стандартного ATX составляет 11%, а Mini-ITX занимает всего 1% рынка.