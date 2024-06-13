Это не первая RX 6500 XT с 8 ГБ

Компания ASRock представила видеокарту Radeon RX 6500 XT 8 GB Phantom Gaming. Эталонная RX 6500 XT поставляется с объемом памяти 4 ГБ на крошечной 64-битной шине памяти GDDR6 с чипом "Navi 24", на котором она основана, но ASRock решила удвоить этот объем, вероятно, используя чипы памяти высокой плотности 32 Гбит или 2 набора чипов по 16 Гбит.

Карта оформлена в стиле Phantom Gaming, имеет длину 24 см, стандартную высоту и толщину 2 слота. Для охлаждения используется алюминиевый радиатор с ребрами, охлаждаемый парой вентиляторов. Питание осуществляется от одного 8-контактного разъема питания PCIe. Дисплейные выходы включают по одному DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1 с VRR.

реклама

Это не первая RX 6500 XT с 8 ГБ, Sapphire уже давно имеет в своей линейке 8-гигабайтную видеокарту Pulse. ASRock не сообщила цену этой карты.