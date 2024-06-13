Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
ASRock представила игровую карту Radeon RX 6500 XT 8GB Phantom Gaming
Это не первая RX 6500 XT с 8 ГБ

Компания ASRock представила видеокарту Radeon RX 6500 XT 8 GB Phantom Gaming. Эталонная RX 6500 XT поставляется с объемом памяти 4 ГБ на крошечной 64-битной шине памяти GDDR6 с чипом "Navi 24", на котором она основана, но ASRock решила удвоить этот объем, вероятно, используя чипы памяти высокой плотности 32 Гбит или 2 набора чипов по 16 Гбит. 

Карта оформлена в стиле Phantom Gaming, имеет длину 24 см, стандартную высоту и толщину 2 слота. Для охлаждения используется алюминиевый радиатор с ребрами, охлаждаемый парой вентиляторов. Питание осуществляется от одного 8-контактного разъема питания PCIe. Дисплейные выходы включают по одному DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1 с VRR.

реклама

Это не первая RX 6500 XT с 8 ГБ, Sapphire уже давно имеет в своей линейке 8-гигабайтную видеокарту Pulse. ASRock не сообщила цену этой карты.

#asrock
+
Написать комментарий (0)
ASRock выпускает видеокарту Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming с 8 Гб видеопамяти
ASRock выпустила 8-гиговую Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming с двумя вентиляторами и бэкплейтом
ASRock представила Radeon RX 6500 XT с 8 ГБ памяти GDDR6 за 170 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупные китайские автомобильные компании рассматривают вариант перезахода на российский авторынок
16
Китай продемонстрировал отслеживание полета F-22 через спутник
6
В конце весны россияне приобрели рекордный с декабря 2023 года объем валюты
+
Был MAN, стал БАЗ: в Петербурге начали выпуск кабин грузовиков Брянского автозавода
4
В РФ представили тяжелый дрон Х-89, при собственной массе в 15 кг он поднимает 12 кг
2
Высококлассные телефоны Samsung Galaxy первыми получат июньское обновление Android
1
К 2041 году в Сибири построят новую атомную электростанцию суммарной мощностью 2 510 МВт
1
Легендарная Nokia Lumia 920 вот-вот вернется в новой версии на базе Android
4
Анонсированы Resident Evil 7 и ремейк Resident Evil 2 для iPhone, iPad и Mac
+
НАСА: даже космическому телескопу «Джеймс Уэбб» будет трудно найти пригодные для жизни планеты
+
На выставке HeliRussia 2024 показали разведывательный конвертоплан "Стрепет" с функцией VTOL
2
Новое поколение карт AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4» оснащено графическим процессором Navi 48 XTX
6
Ростех продемонстрировал улучшенный комплекс обнаружения атакующих ракет
+
БАМ продолжает свое успешное развитие, добавляя десятки километров новых основных путей
1
Reuters: NASA решило перенести возвращение космического корабля Starliner с МКС
2
Власти США готовят новые санкции, которые ограничат поставки американской электроники в Россию через Китай
4
Стали известны детали о Redmi Note 14, а также будущих флагманах Realme и Honor
+
Исследование предсказывает мегаземлетрясение магнитудой 9 баллов на западном побережье США
+
GeForce RTX 5060 недалеко ушла от RTX 4060, а GeForce RTX 5090 значительно превосходит RTX 4090
4
Система ПВО Skyranger 30 получит малые зенитные ракеты для борьбы с дронами
+

Популярные статьи

"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
1
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
30
Эксперт Аткинсон: Вступив в бой с РФ, Запад проигрывает войну на четырех фронтах
7
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
10
Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея
29
Xbox Games Showcase 2024 - добейте выживших
6
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
12
США лихорадочно суетятся пытаясь догнать Россию и Китай в гиперзвуковой гонке — Asia Times
3
Washington Post: США грозят Китаю устроить "беспилотный ад" в Тайваньском проливе
1
Правда и ложь о Genshin Impact
2

Сейчас обсуждают

EvgenМ
17:48
И это говорит человек который ничего мощнее gt 210 не юзал Иксэры мля
Новое поколение карт AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4» оснащено графическим процессором Navi 48 XTX
Абхишек Баччан
17:38
Я, имея топовую карту, не покупаю игры вообще, но это не отменяет указанного мною выше факта.
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Alex Z
17:37
сначала купи RTX 5900
Ryzen 7 7800X3D останется королем игровых сборок, даже после выхода Ryzen 9000
Смотрю за 404
17:36
Ты имея гавнокарту - купил гавноигру? Кто ты?
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
mahaleksmos
17:35
Я еще добавлю уже больше 50% покупки валюты через внутренний рынок ( минуя биржу). Хз как там научно называется. Вобщем как когда в начале россии и ссср. Просто биржа это удобно для спекулянтов. А дл...
Некоторые российские магазины электроники останавливают продажи из-за «непонятного курса доллара»
mahaleksmos
17:32
нет борыги решили снова ... бабок лишних поднять. Вот прям сейчас покупал юсдт для оплаты товаров. Курс был 93. Позавчера брал за 91.5 Вот и вся разница. Какие 10-20 %?????
Некоторые российские магазины электроники останавливают продажи из-за «непонятного курса доллара»
pOdOnOg
17:29
А чё на Кубе снег выпал?
Российские военные корабли прибыли на Кубу
Абхишек Баччан
17:28
гомогея с офисной затычкой 3050 никто не спрашивал, иди в свой гейклуб и там сказки рассказывай
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Абхишек Баччан
17:26
Сам найдёшь губами орган, который должен почмокать?
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Смотрю за 404
17:26
У китаёз машины уже получше гейских - пусть приходят! Хоть реношку поменяю на современную.
Крупные китайские автомобильные компании рассматривают вариант перезахода на российский авторынок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем