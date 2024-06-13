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ddr22
Стартовая цена Galaxy Z Fold 6 в США может составить $1899 за базовую комплектацию на 256 Гб
Согласно отчету, Galaxy Z Fold 6 ожидает значительное повышение цен, возможно, из-за эксклюзивных функций GenAI.

Недавние утечки информации указывают на то, что Samsung Galaxy Z Fold 6, шестое поколение складных устройств компании, может ожидать заметное повышение цены. Ранее ожидалось, что цены на Fold 6 останутся прежними или даже снизятся, однако последние отчеты сообщают о увеличении цены для модели в стиле книжки. Такая цена может вызвать некоторое неудобство у пользователей, особенно учитывая более низкие цены на складные телефоны других компаний. Несмотря на это, Samsung намерена представить новые эксклюзивные функции GenAI в серии Fold, что может объяснить повышение стоимости.

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Отчет также раскрывает информацию о ценах и цветовых вариантах Galaxy Z Fold 6. Стартовая цена для модели с 256 ГБ памяти составит $1 899,99 в США, что на $100 дороже предыдущей модели, Galaxy Z Fold 5. Варианты с 512 ГБ и 1 ТБ памяти также будут предлагаться по соответствующим ценам. Ожидается, что Galaxy Z Fold 6 будет доступен в трех цветах: Navy, Silver Shadow и Pink.

Кроме того, новая модель будет легче предшественника. Вес Galaxy Z Fold 6 составит 239 граммов, в то время как Fold 5 имел вес 253 грамма. Устройство будет оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и внутренним дисплеем размером 7,6 дюйма. Ожидается, что дизайн Fold 6 будет более элегантным с меньшими петлями и закругленными краями.

#galaxy z fold 6
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Камеры предстоящего складного смартфона Galaxy Z Fold 6 останутся прежними
Galaxy Z Fold 6 окажется значительно дороже своего предшественника
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