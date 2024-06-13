Монитор имеет большой 34-дюймовый экран с кривизной 1800R и разрешением WQHD, что обеспечивает реалистичное изображение.

Компания Philips представила новый игровой монитор Evnia 34M2C6500 QD OLED. Монитор оснащен большим 34-дюймовым экраном с кривизной 1800R, разрешением WQHD (3440x1440) и панелью QD OLED, которые вместе, обеспечивают реалистичность и точность изображения. Ключевые особенности монитора включают функцию Smart Crosshair, которая изменяет цвет перекрестия для лучшей видимости в игре, а также изогнутую рамку.

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Одной из отличительных особенностей монитора Evnia 34M2C6500 является его сертификация по стандарту VESA ClearMR 9000, что гарантирует защиту от размытия. Дисплей монитора обладает истинным 10-битным отображением цветов, что делает его идеальным для игр и работы с цветом.

Монитор оснащен подсветкой Ambiglow, которая может менять цвет и сопровождать аудио- и видеоконтент во время игры. Дополнительно, монитор имеет частоту обновления 175 Гц.

Evnia 34M2C6500 также обладает эргономичной подставкой с регулируемой высотой, что позволяет пользователям устанавливать монитор в наиболее удобное положение. Игровой режим SmartImage, специально оптимизированный для повышения качества игры, также доступен.

Монитор Philips Evnia 34M2C6500 будет доступен для покупки в середине июня по цене 699,99 фунтов стерлингов.