Поставки графических процессоров для центров обработки данных NVIDIA достигнут почти 4 миллионов в 2023 году, заняв 98% рынка ИИ

По данным TechInsights, в 2023 году NVIDIA продала около 3,76 миллиона графических процессоров (GPU) для центров обработки данных (ЦОД) и искусственного интеллекта (ИИ), что является значительным ростом по сравнению с 2022 годом. Компания занимает долю рынка в 98%, обходя конкурентов, таких как AMD и Intel. Общий объем поставок GPU для ЦОД в 2023 году составит около 3,85 миллиона единиц. Выручка NVIDIA в 2023 году составила $36,2 миллиарда, что в три раза превышает показатели 2022 года.

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Продажи графических процессоров NVIDIA в 2023 году были стимулированы спросом со стороны крупных технологических компаний, которые нуждаются в мощной вычислительной технике для разработки и применения искусственного интеллекта. NVIDIA смогла извлечь максимальную выгоду из этого спроса, предлагая широкий ассортимент продуктов и стратегическую дорожную карту на ближайшие годы.

Однако аналитики TechInsights также отмечают возможность диверсификации в данной области. В настоящее время на рынке недостаточно аппаратных средств искусственного интеллекта для удовлетворения спроса, и конкуренты NVIDIA, такие как AMD и Intel, стремятся предложить свои альтернативные решения. Несмотря на это, они пока не могут конкурировать с доминированием NVIDIA и общей мощностью ее продуктов.

Ожидается, что в ближайшие годы рынок графических процессоров для ЦОД и ИИ будет продолжать расти, и NVIDIA будет продолжать занимать ведущую позицию в этой области. Однако, с возрастанием конкуренции и диверсификацией рынка, NVIDIA должна будет продолжать инновации и развитие новых продуктов, чтобы остаться на вершине.



