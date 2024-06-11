Ожидается, что линейка 3D V-Cache будет выпущена в четвертом квартале 2024 года.

Компания AMD работает над новыми возможностями для своего семейства процессоров Ryzen 9000X3D «3D V-Cache», которые будут основаны на архитектуре Zen 5. AMD стремится сделать будущие процессоры гораздо более мощными.

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Возможно, одним из таких "крутых отличий" будет разнообразная конфигурация 3D V-Cache для линейки процессоров Ryzen 9000X3D, что позволит разным моделям CPU иметь разные объемы 3D V-Cache. Также возможно, что AMD будет пытаться интегрировать 3D V-Cache в свои модели APU, но это пока не точно, так как это может создать дополнительные сложности с процессорами.

В настоящее время AMD предлагает одноуровневый кэш в своих процессорах Ryzen 5000X3D и Ryzen 7000X3D SKU. Однако в Zen 5 ожидается больше вариантов 3D V-Cache, что позволит компании предложить больше разнообразия для потребителей.

Следующее поколение процессоров Ryzen 9000X3D «3D V-Cache» должно быть выпущено после следующего поколения серии Ryzen 9000, которое планируется в ближайшем будущем. Ожидается, что новые процессоры Ryzen 9000X3D будут иметь преимущества архитектуры Zen 5, а также прирост производительности благодаря 3D V-Cache.

Семейство процессоров Ryzen 7000X3D уже доступно и ожидается, что линейка 3D V-Cache будет выпущена в четвертом квартале 2024 года.