MONTECH привезла на Computex механическую клавиатуру MKey PRO 75% и несколько концептов

Клавиатура MONTECH MKey PRO 75%, доступная в версиях Darkness и Freedom, представляет собой универсальную компактную (323 x 137 x 45 мм) механическую клавиатуру, оснащенную встроенными трехрежимными возможностями подключения: Bluetooth 5.2, Wireless 2.4Ghz и проводной USB-C.

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MKey PRO 75% Darkness оснащена переключателями Gateron G Pro 3.0 Yellow с предварительной смазкой, а PRO 75% Freedom - переключателями Gateron G Pro 3.0 Brown.

Обе клавиатуры поддерживают программное обеспечение VIA и QMK для настраиваемого сопоставления клавиш и макросов, многофункциональный поворотный регулятор для удобного управления, прокладку и набивку Poron для повышенного комфорта при наборе текста и гашения звука.

Ожидается, что MKey PRO 75% выпустят в третьем квартале этого года по цене $79 за версии Darkness и Freedom.

Рядом с ними MONTECH представила концептуальные механические клавиатуры MA1 и MA2. Ключевым элементом здесь является то, что корпус полностью выполнен из алюминия, выглядит отлично и кажется тяжелым, будем надеяться, что в будущем они превратятся в реальный продукт.