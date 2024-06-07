Компания Sharkoon на выставке Computex 2024 представила несколько новых моделей корпусов для ПК.

Компания Sharkoon привезла на выставку Computex 2024 впечатляющий набор корпусов для ПК. Самый привлекательный из них - Rebel C70 RGB. Этот корпус украшен элементами из натурального дерева вдоль передней панели, что придает ему скандинавский вид. Четыре вентилятора RGB, входящие в комплект поставки, уже из коробки излучают теплые тона, дополняя этот образ.

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Есть два варианта исполнения: один с боковой панелью из закаленного стекла, другой - цельнометаллический. Всего имеется 11 мест для размещения вентиляторов, и вы можете установить до трех больших радиаторов. Съемная монтажная рамка помогает при установке радиаторов. Среди других приятных мелочей - усиливающая скоба для видеокарты.



Elite Shark CA500 - это красивый корпус с передним левым углом без стоек, при этом передняя и левая боковые стеклянные панели представляют собой единую непрерывную панель, изогнутую по краю, а не две панели, соединяющиеся по краю, что приводит к образованию шва.

Несмотря на то, что это настоящий mid-tower со стеклянными панелями по всей высоте корпуса и более чем 16 см свободного пространства для процессорных кулеров, это «тонкий» корпус, без вертикальных слотов расширения.

Существует также Elite Shark CM100, уменьшенная Micro-ATX версия CA500, с тем же основным дизайном. Оба эти корпуса поддерживают материнские платы с разъемами на обратной стороне, такие как ASUS BTF. AK5 RGB - это корпус типа mid-tower со стеклянными панелями на передней и левой стенках, но он не является безстоечным.