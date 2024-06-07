Kingston представила модули памяти FURY DDR5 CAMM2 Module, FURY Renegade и FURY Beast Memory Products на выставке Computex 2024.

Компания Kingston на выставке Computex 2024 показала свои новейшие игровые и оверклокерские модули памяти для ПК под брендом FURY. Главной звездой здесь является модуль FURY Impact DDR5 CAMM2.

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Kingston сотрудничает с MSI, чтобы привнести этот стандарт в игровые ПК, как часть новой экосистемы Project Zero. Модуль DDR5 CAMM2 - это, по сути, двухканальная (4 подканала) память DDR5 на одной планке.

Модуль имеет разводку для обоих каналов и всех четырех подканалов, и в общей сложности два ранга (1R/DPC). Модуль удерживается на месте с помощью четырех винтов. При установке CAMM2 выглядит гораздо более незаметным, чем куча модулей DIMM, торчащих перпендикулярно плоскости материнской платы.



Kingston DDR5 CAMM2 поставляется в типичных двухканальных объемах, например 32 ГБ, и с типичными скоростями. Стандарт CAMM2 изначально был разработан для ноутбуков и настольных мини-ПК, но MSI адаптировала его для настольных материнских плат формата ATX с возможностью подключения к задней панели Project Zero.

Далее следует серия FURY Renegade RGB DDR5. Объем памяти варьируется от 16 ГБ (1х 16 ГБ) до 96 ГБ (2х 48 ГБ). Скорости варьируются от DDR5-6000 до DDR5-8000 (с XMP 3.0).

Kingston FURY Beast также имеет RGB-подсветку, но является более средним продуктом. Объем памяти варьируется от 1x 16 ГБ до 4x 32 ГБ (для рабочих станций), а скорость - от DDR5-4800 до DDR5-6800. Они поддерживают Intel XMP 3.0 и AMD EXPO. Обе модели FURY Beast и FURY Renegade оснащены 18 пресетами управления внутренней RGB-подсветкой.