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ddr22
Silverstone представила новые блоки питания серии Hela-R Platinum на выставке Computex 2024
Серия Hela-R Platinum состоит из полностью модульных блоков питания средней и высокой мощности.

По мере того, как закон Мура сжимается, а современные CPU и GPU становятся все более энергоемкими, на выставке Computex видна тенденция к увеличению мощности блоков питания всех брендов. Silverstone - не исключение, тем более что в этом году компания привезла на свой стенд большой выбор корпусов для рабочих станций и серверов, ориентированных на рынки разработки и ускорения ИИ, особенно для стартапов и малого и среднего бизнеса. Серия Hela-R Platinum состоит из полностью модульных блоков питания средней и высокой мощности.

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Линейка начинается с модели Hela 750R Platinum мощностью 750 Вт и доходит до Hela 2500R Platinum мощностью 2,5 кВт! Модели мощностью от 750 Вт до 1600 Вт используют одну толстую шину +12 В, а модель мощностью 2500 Вт - несколько шин +12 В. Она также оснащена несколькими 16-контактными разъемами питания мощностью 600 Вт. Как следует из названий, все модели этой серии обладают эффективностью 80 Plus Platinum.

   

Далее представлена серия Zeus Titanium - флагманская линейка блоков питания Silverstone. Здесь представлен Zeus 1650R Titanium. Как следует из названия, этот зверь предлагает 1650 Вт мощности с эффективностью 80 Plus Titanium. Вы получаете два разъема по 600 Вт. Под капотом находится одна шина +12 В на 137,5 А.

Silverstone также представила несколько SFX-блоков питания производительного сегмента в серии Extreme Gold, которые отличаются высокой мощностью и эффективностью. Линейку мейнстримовых БП компании возглавляет серия Attis Bronze со средней мощностью, эффективностью 80 Plus Bronze и фиксированными кабелями, в том числе 16-контактными.

#silverstone
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