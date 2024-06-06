Ожидается, что Galaxy Ring будет выпущен в августе.

Samsung подтвердил, что предстоящее носимое устройство Galaxy Ring будет выпущено в августе. Это подтверждение было сделано в ходе судебного разбирательства, в котором Samsung подаёт иск против компании Oura, производителя смарт-колец. Samsung хочет разрешить судебное разбирательство до выпуска Galaxy Ring, чтобы избежать возможных нарушений патентов Oura и юридических осложнений.

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Samsung принимает упреждающие меры, чтобы гарантировать отсутствие юридических проблем и нарушений прав при выпуске Galaxy Ring. Они продолжают судебное разбирательство, утверждая, что их носимое устройство не нарушает патенты компании Oura, а оснащено только стандартными функциями для смарт-колец.

Оura выступает против других производителей носимых устройств, подавая иски о нарушении прав и патентов. Она сохраняет множество интеллектуальных прав и патентов, и пытается установить монополию в индустрии носимых устройств, препятствуя выходу на рынок конкурирующих брендов. Samsung опасается, что судебные претензии Oura могут нанести серьезный ущерб продажам Galaxy Ring в будущем. Oura заявляет о нарушении своих патентов, связанных с функциями мониторов фитнеса и здоровья, такими, как счетчики достижения целей.

Следуя такой же стратегии, Samsung принял меры по юридической защите своего продукта, учитывая сроки выпуска Galaxy Ring в августе. Производство запланировано на середину июня. Ожидается, что Oura попытается противостоять Samsung и добиться победы в этом суде, чтобы сохранить свои позиции на рынке носимых устройств.



