Компания MSI представила новый портативный компьютер Claw 8 AI+ «A2VM», оснащенный процессорами Intel Lunar Lake, который делает его более мощным и быстрым по сравнению с предыдущей моделью Claw.

Компания MSI представила новое поколение своего игрового портативного компьютера Claw 8 AI+ «A2VM», который был обновлен с использованием более мощных процессоров Intel Lunar Lake. Новая версия Claw 8 AI+ A2VM оснащена процессором Intel Lunar Lake SOC, который специально разработан для тонких и легких ПК и портативных платформ. При этом точная версия процессора Lunar Lake не была указана, но известно, что он имеет до 8 ядер и поддерживает до 8 ядер GPU Xe2 и мощный NPU с 48 TOP вычислительной мощности ИИ.

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Особенности игрового портативного компьютера MSI Claw 8 AI+ A2VM также включают ОС Windows 11, 8-дюймовый экран FHD с максимальной частотой обновления 120 Гц, поддержкой VRR и сенсорным управлением. Также устройство имеет улучшенную систему охлаждения с технологией Cooler Boost HyperFlow, а емкость аккумулятора была увеличена для более длительного времени работы.

Дизайн портативного компьютера Claw 8 AI+ A2VM остался эргономичным и комфортным для длительного использования. Устройство также получило новые усовершенствованные джойстики и триггеры с эффектом Холла.

Кроме того, MSI обновит свой программный пакет MSI Center M с новым интерфейсом, разработанным специально для портативных платформ, и предложит полностью настраиваемое меню быстрых настроек с макросами. Информация о стоимости и дате выпуска Claw 8 AI+ A2VM пока не была объявлена, но ожидается, что более подробная информация будет доступна ближе к выпуску Lunar Lake, который запланирован на конец третьего квартала 2024 года.

Кроме обновленной версии Claw 8 AI+ A2VM, MSI также представила оригинальную модель Claw с процессорами Intel Meteor Lake «Core Ultra» в ревизии Fallout, которая уже доступна для покупки.