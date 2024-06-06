Компания MSI представила материнские платы MAG X870 Tomahawk и PRO X870-P WIFI для процессоров AMD Ryzen 9000, которые отличаются экономичным дизайном.

MSI показала свои новые модели MAG Tomahawk и PRO WIFI на базе чипсета AMD X870.

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Первой материнской платой в линейке MSI X870E для процессоров AMD нового поколения Ryzen 9000 «Zen 5» является MAG X870 Tomahawk WIFI, которая поставляется для сокета AM5 и имеет фазовое питание 14+2+1 DRPS с 80A SPS MOSFET и двумя 8-контактными разъемами питания. Материнская плата имеет терморешение премиум-класса, включающее увеличенный дизайн радиатора, термопрокладки MOSFET с теплопроводностью 7 Вт/мК, дополнительные дроссельные термопрокладки и радиаторы M.2 Shield Frozr.

Материнская плата также оснащена рядом интерфейсов ввода-вывода, таких как слоты PCIe 5.0, слоты Lightning Gen5x4 M.2, порты USB 40G Type-C и решения для подключения WIFI7/5G. Среди других удобных функций материнской платы - EZ PCIE Release, EZ M.2 clip II и безвинтовая реализация M.2 Shield Frozr. Что касается дизайна, то материнская плата выполнена в зелено-черной цветовой гамме Tomahawk, которая выглядит очень симпатично.

Вторая материнская плата в линейке MSI - PRO X870-P WIFI, которая поддерживает четыре модуля памяти DDR5 DIMM, обеспечивает питание по схеме 14+2+1 с использованием МОП-транзисторов SPS 60A и имеет два 8-контактных разъема питания для процессора.

Материнская плата оснащена теми же характеристиками, что и Tomahawk, но не имеет радиаторов и слотов M.2. Она имеет очень скромный дизайн, что должно сделать ее более выгодным решением, если вам не нужны дополнительные функции, присущие более дорогим моделям. Она оснащена одним слотом PCIe 5.0 x16, тремя слотами PCIe 4.0 и тремя слотами M.2. Материнская плата выполнена в черном и серебристом цветах.

MSI пока не делится информацией о ценах, но ожидается, что эти материнские платы будут стоить так же, как и их предшественники.