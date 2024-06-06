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ddr22
Intel Xeon 6700E «Sierra Forest» со 144 ядрами на 34% более эффективен чем AMD EPYC Bergamo
Процессоры Xeon 6700E поддерживаются платформой LGA 4710 и имеют до 144 ядер, TDP до 350 Вт, поддержку DDR5-6400 модулей памяти и 88 линий PCIe Gen 5.0.

Компания Intel анонсировала новое поколение серверов с процессорами Xeon 6700E «Sierra Forest», которые обладают 144 ядрами и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущими поколениями Xeon и AMD EPYC Bergamo.

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Линейка Xeon 6700E представляет собой первый из новых серверных чипов в семействе Xeon 6, включающем варианты P-Core и E-Core. Новые процессоры оптимизированы для работы с высокой плотностью вычислений и масштабируемыми рабочими нагрузками, основаны на открытой экосистеме с открытым программным обеспечением и платформами.

Intel предлагает две разные линейки Xeon 6700E - P-Core и E-Core, которые предназначены для удовлетворения уникальных требований различных рабочих нагрузок. Прирост производительности новых процессоров Xeon 6700E E-Core достигает 2,6-3,4 раза в различных областях, таких как веб-сервисы, сетевые технологии и медиа. Центры обработки данных, использующие новые чипы Xeon 6700E, могут достичь такой же производительности, как и на платформах предыдущих поколений, при этом экономя энергию и место.

Процессоры Xeon 6700E поддерживаются платформой LGA 4710 и имеют до 144 ядер, TDP до 350 Вт, поддержку DDR5-6400 модулей памяти и 88 линий PCIe Gen 5.0.

Архитектура Xeon 6700E состоит из модульно-матричной вычислительной матрицы с ядрами, CHA, LLC и Mesh Fabric, а также модульно-матричной матрицы ввода-вывода с универсальными стеками ввода-вывода. Чипы основаны на технологическом узле Intel 4 и используют архитектуру Crestmont E-Core.

Семейство процессоров Xeon 6700E включает 7 SKU с количеством ядер от 64 до 144, тактовой частотой до 3,2 ГГц, объемом кэша L3 от 96 до 108 МБ и TDP до 330 Вт. Все процессоры поддерживают разъемы 1S и 2S, скорость до DDR5-6400 и 88 линий PCIe Gen 5.0 / CXL 2.0.

#intel xeon 6700e
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