Игра Wonder Woman от Monolith вряд ли будет показана в ближайшее время.

Среди списка крупных грядущих ААА-тайтлов мало найдется более загадочных, чем игра Wonder Woman, над которой работает разработчик игр Middle-earth: Shadow of Mordor/War - Monolith Productions. Впервые игру представили еще в 2021 году, и с тех пор мы почти ничего о ней не слышали. В преддверии выставки E3 некоторые надеются, что мы наконец-то получим реальное представление об игре, но, судя по новому слуху, это маловероятно.

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Этот слух появился благодаря Грегу Миллеру (Greg Miller) из Kinda Funny, который обычно не занимается инсайдерской деятельностью, но, несомненно, является хорошо связанной фигурой в индустрии. По словам Миллера, он слышал от инсайдера, что игра про Чудо-женщину «не в порядке» и, вероятно, не увидит свет в ближайшее время, поскольку, по его мнению, она «не готова к прайм-тайму».

"За последний год, поскольку я не буду скрывать, я разговаривал с одним инсайдером, который сказал, что „эта игра проблемная“. Это все, что я могу сказать. Так что я не питаю надежд, что она в состоянии что-то показать."

Концепция игры про Чудо-женщину от Monolith с использованием их фирменной системы Nemesis System, всегда казалась немного странной, так что не так уж сложно предположить, что разработка игры столкнулась с проблемами.