Компания ASRock выпустила новые графические процессоры для рабочих станций Radeon RX 7900 XTX и 7900 XT, которые оснащены разъемом питания 12V-2x6 и используют двухслотовый дизайн вентилятора

Компания ASRock выпустила новые графические процессоры Radeon RX 7900 XTX и 7900 XT для рабочих станций, которые предназначены для систем искусственного интеллекта. Эти карты оснащены двухслотовым блоком питания и разъемом 12V-2x6 для обеспечения стабильной работы. А также они имеют увеличенную скорость памяти в 24 Гбит/с.

Сфера искусственного интеллекта в настоящее время очень востребованна, и для удовлетворения потребностей в области рабочих станций многие компании, включая ASRock, адаптируют свои продукты под данную сферу. ASRock разработала новую карту Radeon RX 7900 XTX Workstation 24 GB с полноценным графическим процессором Navi 31 XTX и увеличенной памятью в 24 ГБ. Модель 7900 XT Workstation также оснащена высокопроизводительными техническими характеристиками.

Графический процессор ASRock Radeon RX 7900 XTX Workstation имеет пониженные тактовые частоты, чтобы обеспечить стабильную работу на рабочих станциях. В то же время скорость памяти была улучшена до 24 Гбит/с, что должно положительно сказаться на производительности в сфере искусственного интеллекта.

Карта Radeon RX 7900 XTX и 7900 XT Workstation от ASRock также отличается новым дизайном. Она оснащена специальной печатной платой и интерфейсом питания 12V-2x6, что обеспечивает более стабильную работу. Кулер с двумя слотами и эффективным дизайном вентилятора, а также радиатор с паровой камерой гарантируют оптимальную температуру работы.

Новые графические процессоры ASRock Radeon RX 7900 XTX и 7900 XT Workstation будут доступны на рынке уже в этом месяце, и ожидается, что их цена будет близкой к рекомендованной.