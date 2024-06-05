Компания Gigabyte на выставке Computex представила новое поколение флагманской материнской платы X870E AORUS Xtreme, а также две новые модели материнской платы B650E

На выставке Computex компания Gigabyte представила новую линейку материнских плат, включающую флагманские модели X870E AORUS Xtreme и B650E AORUS PRO X USB4, а также B650E AORUS Stealth ICE. Материнская плата X870E AORUS Xtreme предназначена для процессоров AMD Ryzen 9000 и обладает превосходным дизайном и функциональностью. Она поддерживает сокет AM5, имеет четыре слота DDR5 DIMM, два слота PCIe 5.0 x16 и заднюю панель с карбоновым нанопокрытием. Также в плате предусмотрены три слота M.2 и массивный радиатор Gen5 M.2 SSD для охлаждения.

Компания Gigabyte также объявила о расширении своей серии материнских плат B650E. Один из новых продуктов - B650E AORUS PRO X USB4, будет первой материнской платой AMD B650E с поддержкой новой функциональности USB4. Вторая модель - B650E AORUS Stealth ICE - предлагает разъемы на задней панели, позволяющие перенести все разъемы на заднюю панель и обеспечивающие максимальную совместимость с основными корпусами. Эта модель также имеет красивую белую заднюю панель.

Компания Gigabyte продолжает сосредоточиваться на улучшении серии материнских плат B650E и B650, так как они предлагают множество возможностей для геймеров. Однако в ближайшем будущем они также планируют выпустить новые серии B850 и B840. Цена модели B650E AORUS Stealth ICE ожидается в районе $299-329. Компания Gigabyte обещает предоставить больше информации о моделях X870E и X870 в ближайшее время.



