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ddr22
ASUS представила видеокарты GeForce RTX 40 серии PRIME, соответствующие программе NVIDIA SFF-Ready
Эти новые графические процессоры Ada Lovelace от ASUS были разработаны специально для сегмента SFF (Small Form Factor) благодаря своим компактным размерам и мощным характеристикам

Компания ASUS представила новую линейку графических процессоров GeForce RTX 40 серии «PRIME», которые соответствуют программе «NVIDIA SFF-Ready». Эти графические процессоры, разработанные на основе последней серии NVIDIA Ada Lovelace, были созданы специально для сегмента компактных ПК. Они отличаются компактными размерами и впечатляющими характеристиками.
На выставке Computex 2024 компания NVIDIA представила новое руководство под названием «SFF-Ready Enthusiast GeForce Card», которое помогает производителям и геймерам создавать компактные ПК. Цель программы состоит в стимулировании развития компактных сборок и решении проблем, связанных с несовместимостью компонентов.
ASUS стала одним из первых партнеров, которые представили свои планы в рамках программы SFF-Ready Enthusiast. Компания представила графические процессоры Prime GeForce RTX 4070 SUPER, Prime GeForce RTX 4070 и Prime GeForce RTX 4060 Ti, которые полностью соответствуют рекомендациям NVIDIA. Они имеют компактные размеры - толщину 50 мм и длину 269 мм, идеально подходят для установки в компактные ПК.
ASUS уделяет также внимание вентиляции и охлаждению графических процессоров. В моделях Prime используется конфигурация с тремя вентиляторами и вентилируемой задней панелью, что обеспечивает оптимальный отвод тепла. Кроме того, эти графические процессоры оснащены технологией «0db», которая позволяет им работать бесшумно при небольших нагрузках. Внешний вид моделей Prime выполнен в минимальном черно-белом дизайне с небольшим акцентом красного.
Кроме графических процессоров, ASUS также представил экосистему Prime, которая ориентирована на сегмент компактных ПК. Существующие материнские платы ASUS Prime, такие как X670E-Pro WiFi, гарантируют надежную сборку компактных корпусов. Компания также представила корпус ASUS Prime AP201 с дизайном micro-ATX, который может быть оснащен закаленным стеклом или сетчатой панелью.

#asus
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