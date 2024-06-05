Эти новые графические процессоры Ada Lovelace от ASUS были разработаны специально для сегмента SFF (Small Form Factor) благодаря своим компактным размерам и мощным характеристикам

Компания ASUS представила новую линейку графических процессоров GeForce RTX 40 серии «PRIME», которые соответствуют программе «NVIDIA SFF-Ready». Эти графические процессоры, разработанные на основе последней серии NVIDIA Ada Lovelace, были созданы специально для сегмента компактных ПК. Они отличаются компактными размерами и впечатляющими характеристиками.

На выставке Computex 2024 компания NVIDIA представила новое руководство под названием «SFF-Ready Enthusiast GeForce Card», которое помогает производителям и геймерам создавать компактные ПК. Цель программы состоит в стимулировании развития компактных сборок и решении проблем, связанных с несовместимостью компонентов.

ASUS стала одним из первых партнеров, которые представили свои планы в рамках программы SFF-Ready Enthusiast. Компания представила графические процессоры Prime GeForce RTX 4070 SUPER, Prime GeForce RTX 4070 и Prime GeForce RTX 4060 Ti, которые полностью соответствуют рекомендациям NVIDIA. Они имеют компактные размеры - толщину 50 мм и длину 269 мм, идеально подходят для установки в компактные ПК.

ASUS уделяет также внимание вентиляции и охлаждению графических процессоров. В моделях Prime используется конфигурация с тремя вентиляторами и вентилируемой задней панелью, что обеспечивает оптимальный отвод тепла. Кроме того, эти графические процессоры оснащены технологией «0db», которая позволяет им работать бесшумно при небольших нагрузках. Внешний вид моделей Prime выполнен в минимальном черно-белом дизайне с небольшим акцентом красного.

Кроме графических процессоров, ASUS также представил экосистему Prime, которая ориентирована на сегмент компактных ПК. Существующие материнские платы ASUS Prime, такие как X670E-Pro WiFi, гарантируют надежную сборку компактных корпусов. Компания также представила корпус ASUS Prime AP201 с дизайном micro-ATX, который может быть оснащен закаленным стеклом или сетчатой панелью.



