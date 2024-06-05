AMD представляет новый графический процессор Radeon PRO W7900, предназначенный для рабочих станций искусственного интеллекта

AMD добавила в свою линейку графический процессор Radeon PRO W7900, который имеет двухслотовый дизайн, но сохраняет те же характеристики, что и предыдущая модель. Компактность и конкурентоспособная цена делают его привлекательным для сегмента рабочих станций с искусственным интеллектом. Он поддерживает масштабируемую производительность искусственного интеллекта, возможность использования нескольких карт в одной системе, а также обучение моделей и разработку ИИ на локальном ПК или рабочей станции.

AMD Radeon PRO W7900 оснащена графическим процессором Navi 31 с 96 вычислительными блоками и 6144 ядрами на базе архитектуры GPU RDNA 3. У нее 48 ГБ памяти GDDR6 с технологией ECC и 384-битный широкополосный интерфейс памяти. Производительность карты составляет 61,3 TFLOPs в FP32 и до 123 TFLOPs в FP16 при 192 ядрах AI-ускорителя и TDP 295 Вт.

AMD приводит данные о производительности Radeon PRO W7900, сравнивая его с конкурентами. Он предлагает до 2,01 раза лучшую производительность на доллар в рабочих станциях по сравнению с GPU Ada 6000 от NVIDIA и до 52% лучшую производительность на доллар в SPECviewperf 4K Geomean. Карта также обрабатывает большие LLM и обеспечивает параллелизм данных при работе с несколькими GPU.

AMD сообщает о новом обновлении своего пакета ROCm 6.1.2, которое будет представлено вместе с Radeon PRO W7900. Обновление включает больше фреймворков ИИ, поддержку ROCm под Windows и многосервисные решения для масштабируемых настольных компьютеров AI с несколькими GPU. Более того, ROCm от AMD также поддерживает и потребительские графические процессоры Radeon.

AMD Radeon PRO W7900 Dual-Slot предлагает высокую производительность искусственного интеллекта для рабочих станций с искусственным интеллектом, поддержку нескольких GPU, более компактный дизайн, и доступную цену. Это отличное дополнение к линейке Radeon PRO, которое будет стоить $3499.