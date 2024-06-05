Модель Lynk+ разработана совместно с компанией Lynk+, а модель Neptunus Hybrid совместно с Bitspower.

Компания Palit представила четыре новые модели графических процессоров в своей линейке RTX 4090 и RTX 4080 SUPER: Neptunus Hybrid, Lynk+, Master и Beyond Limits. Эти новинки были представлены на выставке Computex.

реклама

Модель Lynk+ разработана совместно с компанией Lynk+ и предназначена для графического процессора NVIDIA GeForce RTX 4090. Она имеет быстроразъемное решение для охлаждения, которое позволяет снизить температуру процессора и обеспечить стабильную работу даже в экстремальных условиях. Карта оснащена 7-дюймовым экраном и массивным 4-слотовым кожухом с RGB-светодиодами.

Модель Neptunus Hybrid разработана совместно с Bitspower и предлагает гибридное жидкостное и воздушное охлаждение. Запатентованная медная пластина AquaFusion помогает снизить температуру на более чем 10%. Дизайн Neptunus Hybrid включает 3-слотовый корпус с кристаллическими текстурами RGB-подсветки на передней панели.

Модель Master отличается высоким качеством и прочностью благодаря полностью металлическому корпусу, изготовленному методом литья под давлением. Карта имеет 3-слотовый корпус с черной рамкой по бокам, обеспечивающей хорошую вентиляцию. Также на задней панели есть вырез для третьего вентилятора.

Наконец, модель Beyond Limits представляет собой видеокарту с двумя уникальными дизайнами: Quartz и Crystal. Дизайн Quartz имеет отверстие для потока воздуха в задней пластине и гладкую форму с закругленными краями. Дизайн Crystal включает в себя Multi-3D дизайн.

Хотя многие из этих дизайнов могут остаться концептами, компания Palit использует их для тестирования и разработки будущих графических карт, которые можно ожидать в первом квартале 2025 года.