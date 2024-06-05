На выставке Computex 2024 компания Alphacool представила новую серию продуктов DDCzero.

На выставке Computex 2024 компания Alphacool представила новую серию продуктов DDCzero. Главной звездой выставки стал новый ШИМ-насос Core DDCzero, разработанный в сотрудничестве с Xylem. Насос Core DDCzero PWM - это компактный блок, способный управлять стандартным контуром охлаждения, состоящим из GPU, CPU и трех радиаторов.

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Несмотря на миниатюрные размеры, этот насос обеспечивает выдающуюся производительность потока, сохраняя при этом бесшумность и надежность. Дополнением к помпе Core DDCzero является элегантный резервуар Core Reservoir, выполненный в фирменном стиле Alphacool Core Design и оснащенный подсветкой aRGB. Для тех, кто ищет более простой подход, Alphacool представила Core DDCzero Pumptop - элегантное решение, которое легко интегрирует новый насос DDCzero в компактный корпус.

На этом семейство Alphacool DDCzero не заканчивается. Оно пополнилось плоским резервуаром Core DDCzero, который сочетает в себе мощность помпы DDCzero с низкопрофильным дизайном, что делает его идеальным выбором для корпусов малого форм-фактора или сценариев, в которых пространство является роскошью.

Завершает линейку Core DDCzero CPU AIO - универсальное решение для жидкостного охлаждения процессора на основе миниатюрной помпы DDCzero PWM. Core DDCzero CPU AIO доступен с радиаторами разных размеров, включая варианты 240 мм и 360 мм, и обещает обеспечить высокую производительность и надежность благодаря новой технологии помпы в сочетании со стандартными возможностями радиатора и вентиляторами Alphacool.