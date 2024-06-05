На выставке Computex 2024 компания Be quiet! представила два новых корпуса для ПК серии Light Base - Light Base 900 и Light Base 600.

Компания be quiet! представила два новых корпуса для ПК на выставке Computex 2024 - Light Base 900 и Light Base 600. Новые корпуса имеют полностью оконный дизайн спереди и сбоку, что обеспечивает панорамный обзор оборудования. Light Base 900 оснащен массивной светодиодной лентой ARGB длиной 1,5 м и вентиляторами Light Wings, поддерживающими левое, правое и горизонтальное расположение.

реклама

Корпус поддерживает материнские платы формата E-ATX и материнские платы. Также есть держатель VGA, предотвращающий провисание видеокарты. Корпус имеет двухкамерную конструкцию, поддерживает до двух 420-мм радиаторов и до трех 140-мм вентиляторов. Light Base 900 будет доступен в черном и белом цветовых вариантах по цене $179,90/€169,90 и $187,90/€179,90 за стандартную версию, и $229,90/€219,90 и $239,90/€229,90 за FX-версию со встроенными вентиляторами Light Wings.

Light Base 600 - это уменьшенная версия Light Base 900, которая поддерживает более короткие радиаторы и материнские платы формата ATX. Его дизайн и функциональность похожи на Light Base 900, включая полностью оконные панели и возможность использования в трех различных расположениях. Версия Light Base 600 FX также имеет светодиодную ленту ARGB и вентиляторы Light Wings LX.

Оба корпуса предлагают возможность установки вентиляторов и радиаторов как внутри, так и снаружи корпуса, а также имеют съемные пылевые фильтры на всех сторонах. Они также оснащены слотами для HDD Cage 2 и отсеками для накопителей. В комплект поставки входят ARGB-контроллеры и концентраторы вентиляторов. Ввод-вывод на передней панели включает кнопку ARGB-контроллера и порт USB 3.2 Gen 2 Type-C.

Оба корпуса будут доступны на рынке сентябре 2024 года. Light Base 900 будет стоить $179,90/€169,90 за стандартную версию и $229,90/€219,90 за FX-версию. Light Base 600 будет стоить $149,90/€139,90 за стандартную версию и $184,90/€174,90 за FX-версию.