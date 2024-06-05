Адаптер для подключения PlayStation VR2 к ПК - это то, чего ждали многие ПК-геймеры, по крайней мере те, кто интересуется VR-играми.

Похоже, что Sony решила незаметно выпустить новый продукт во время и без того насыщенной анонсами новинок недели Computex 2024. Это то, чего ждали многие ПК-геймеры, по крайней мере те, кто интересуется VR-играми. Хотя само устройство представляет собой довольно непримечательную черную коробку с кабелем на одном конце, оно обеспечивает то, на что многие надеялись, - поддержку гарнитуры PlayStation VR2 от Sony на ПК.

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Маленькая черная коробочка имеет входы для гарнитуры PlayStation VR2 и один вход DisplayPort 1.4, который подключается к выбранной вами видеокарте, а также порт USB для связи с ПК и некий вход питания. Единственный потенциальный минус - адаптер не будет работать с некоторыми игровыми ноутбуками, оснащенными только HDMI-выходом.

Системные требования Sony довольно просты, хотя компания рекомендует использовать видеокарту GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600XT или более мощную, чтобы добиться максимальной производительности. Еще одно минимальное требование, которое не у всех есть на настольных системах, - поддержка Bluetooth 4.0 или более поздней версии, но это можно легко решить с помощью дешевого USB-ключа.

Sony не сообщила полных подробностей об аппаратном обеспечении, поэтому неясно, нужен ли дополнительный источник питания, но по одной из двух фотографий, предоставленных компанией, ясно, что это не просто кабели DisplayPort и USB. Адаптер не работает на ПК без особых оговорок: «HDR, обратная связь с гарнитурой, отслеживание движения глаз, адаптивные триггеры и тактильная обратная связь (кроме гула) недоступны при игре на ПК», - говорится в сообщении Sony в блоге. Адаптер PlayStation VR2 для ПК также требует установки приложения Sony PlayStation VR2, и на данный момент он работает только со Steam VR. Адаптер появится в розничной продаже 7 августа по цене $59,99.