Поддержка материнских плат GIGABYTE программным обеспечением Corsair iCUE и GIGABYTE Control Center начнется с июня 2024 года.

Сегодня компания Corsair представила новое партнерство iCUE с компанией GIGABYTE, которая стала последним производителем материнских плат, поддерживающих программное обеспечение для управления освещением Corsair iCUE. Благодаря этому сотрудничеству совместимые продукты Corsair смогут без проблем поддерживать встроенную синхронизацию освещения в GIGABYTE Control Center (GCC) и iCUE.

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Программное обеспечение Corsair iCUE, позволяющее пользователям отслеживать и настраивать производительность и координировать световые эффекты во всей системе, будет поддерживать настройку освещения на совместимых материнских платах GIGABYTE (поддержка оборудования GIGABYTE осуществляется через SDK и требует установки GCC). Это позволит создать более захватывающее и гибкое освещение, чем это было возможно ранее, и даст пользователям возможность раскрыть новые возможности внешнего вида своих систем.

Поддержка материнских плат GIGABYTE программным обеспечением Corsair iCUE и GIGABYTE Control Center начнется с июня 2024 года.

Наряду с новым партнерством с GIGABYTE, программное обеспечение Corsair iCUE также поддерживает оборудование ASUS, MSI, Philips Hue, Nanoleaf и Govee, позволяя клиентам создавать самые впечатляющие световые шоу в своих игровых системах.