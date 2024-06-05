Сокет Intel Socket LGA1851 станет новой инфраструктурой для двух следующих поколений настольных процессоров Intel, а новые Core Ultra «Arrow Lake-S» станут первым поколением процессоров, которые будут в нем использоваться.
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Эти чипы оснащены новыми P-ядрами «Lion Cove», E-ядрами «Skymont», обновленным входом/выходом PCIe Gen 5 и новой интегрированной графикой Xe2 «Battlemage», а также обеспечивают скачок производительности на поколение вперед. На стенде ASUS Computex 2024 было несколько материнских плат для игровых ПК высокого класса на базе чипсета Intel Z890.
Первая из них - ROG Maximus Z890 Hero, или, по крайней мере, ее вариант, оснащенный интерфейсом ASUS BTF. Будет и обычный вариант с обычными фронтальными разъемами. Сокет LGA1851 выглядит почти так же, как и LGA1700. Фактически, они имеют одинаковые физические размеры - ваши кулеры, совместимые с LGA1700, будут работать на материнских платах LGA1851.
LGA1851 является платформой для DDR5 и имеет больше возможностей для подключения PCIe Gen 5, чем LGA1700, например, подключаемые к процессору слоты Gen 5 NVMe, которые не отнимают дорожки у слота x16. ROG Maximus Hero - это многофункциональная материнская плата, предназначенная для разгона процессоров, а также с широкими возможностями подключения. Она также оснащена интерфейсами Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, USB4, 5 GbE и встроенным звуком SupremeFX нового поколения.