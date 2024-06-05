На стенде ASUS Computex 2024 было несколько первых материнских плат для игровых ПК высокого класса на базе чипсета Intel Z890.

Сокет Intel Socket LGA1851 станет новой инфраструктурой для двух следующих поколений настольных процессоров Intel, а новые Core Ultra «Arrow Lake-S» станут первым поколением процессоров, которые будут в нем использоваться.

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Эти чипы оснащены новыми P-ядрами «Lion Cove», E-ядрами «Skymont», обновленным входом/выходом PCIe Gen 5 и новой интегрированной графикой Xe2 «Battlemage», а также обеспечивают скачок производительности на поколение вперед. На стенде ASUS Computex 2024 было несколько материнских плат для игровых ПК высокого класса на базе чипсета Intel Z890.

Первая из них - ROG Maximus Z890 Hero, или, по крайней мере, ее вариант, оснащенный интерфейсом ASUS BTF. Будет и обычный вариант с обычными фронтальными разъемами. Сокет LGA1851 выглядит почти так же, как и LGA1700. Фактически, они имеют одинаковые физические размеры - ваши кулеры, совместимые с LGA1700, будут работать на материнских платах LGA1851.

LGA1851 является платформой для DDR5 и имеет больше возможностей для подключения PCIe Gen 5, чем LGA1700, например, подключаемые к процессору слоты Gen 5 NVMe, которые не отнимают дорожки у слота x16. ROG Maximus Hero - это многофункциональная материнская плата, предназначенная для разгона процессоров, а также с широкими возможностями подключения. Она также оснащена интерфейсами Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, USB4, 5 GbE и встроенным звуком SupremeFX нового поколения.