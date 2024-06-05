За брендом и дизайном HAVN стоит Pro Gamers Group (PGG), которая имеет опыт работы с Fractal, NZXT, Wistron и Corning.

Компания HAVN дебютирует на выставке Computex 2024 с корпусами HS 420 и HS 420 VGPU PC. Модель HS 420 отличается двухкамерной гибридной структурой, которая обеспечивает максимальное охлаждение GPU в традиционном корпусе mid-tower.

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Корпус поддерживает до 11 вентиляторов диаметром 140 мм или 120 мм (3 сверху, 3 справа, 3 снизу, 2 сзади) и имеет настраиваемое пространство для установки накопителей, вентиляторов, радиаторов и портативных дисплеев (крепление для ЖК-дисплеев VESA в комплекте).

HAVN HS 420 поддерживает жидкостное охлаждение с радиаторами до 420 мм. В комплект поставки HAVN HS 420 VGPU входят кабель PCIe 5.0 riser, угловой кронштейн вентилятора и стеклянная направляющая воздушного потока.

Корпус с размерами 541 x 259,5 x 547 мм поддерживает материнские платы E-ATX (макс. ширина 277 мм), ATX, M-ATX и Mini-ITX, включая 6 горизонтальных и 4 вертикальных слота расширения. В нем также можно разместить видеокарту длиной до 470 мм и блок питания до 220 мм.

За брендом и дизайном HAVN стоит Pro Gamers Group (PGG), которая имеет опыт работы с Fractal, NZXT, Wistron и Corning. Пока нет никаких подробностей о том, когда HS 420 / HS 420 VGPU появится в магазинах или о цене.