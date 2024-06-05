Отталкиваясь от названия, которое означает AL (алюминий) и Mordor (из вымышленного мира Дж. Р. Р. Толкиена), бренд ALmordor хочет казаться элегантным и загадочным.

ALmordor - китайский производитель, специализирующийся на выпуске элегантных алюминиевых корпусов для ПК. Отталкиваясь от названия, которое означает AL (алюминий) и Mordor (из вымышленного мира Дж. Р. Р. Толкиена), бренд ALmordor хочет казаться элегантным и загадочным.

реклама

На выставке было представлено несколько интересных корпусов, например, корпус SliverLining 160G ITX, который представляет собой двухкамерный ITX-корпус с водяным охлаждением. Корпус SilverLining 160G способен поддерживать 320-мм графический процессор и 240-мм радиатор водяного охлаждения, в него можно установить SFX-блок питания и жесткий диск. Для дополнительных SSD накопителей есть расширение рядом с материнской платой.

Также на выставке было представлено несколько концептуальных корпусов, например 245G Space Station, который оснащен девятью вентиляторами и вмещает материнскую плату формата ATX.

Он также похож на гигантский бриллиант с панелями из закаленного стекла и алюминиевой рамкой. Пока подробностей мало, но мы ожидаем, что ALmordor сообщит больше деталей о нем в ближайшие недели, но в корпусе определенно есть место для множества вариантов охлаждения и вентиляции.

Еще был представлен корпус ALmordor 235A Wind Blade, в котором отделка передней панели шпоном дерева сочетается со стеклом, что делает его роскошным выбором для ПК.