SSD SPATIUM M560 PCIe 5.0 NVMe M.2 будет использовать контроллер Phison 7 нм E31T в паре с 218-слойной BiCS 3D TLC NAND Kioxia 8-го поколения.

Компания MSI привезла на выставку Computex 2024 множество SSD-продуктов, включая новый твердотельный накопитель SPATIUM M560 PCIe 5.0 NVMe M.2 на базе контроллера Phison E31T и 218-слойной BiCS 3D TLC NAND от Kioxia, новое неметаллическое решение SPATIUM Vapor Chamber SSD Thermal Solution, а также несколько аксессуаров для SSD, включая DATAMAG Magnetic Portable SSD и DATAVAULT SSD Enclosure.



SSD SPATIUM M560 PCIe 5.0 NVMe M.2 будет использовать контроллер Phison 7 нм E31T в паре с 218-слойной BiCS 3D TLC NAND Kioxia 8-го поколения и обеспечивать скорость передачи данных до 10 000 МБ/с. Контроллер, по словам MSI, должен обеспечить снижение энергопотребления на 15 %, а также «максимальную пропускную способность и эффективность каналов связи».

реклама

Он будет доступен в версиях емкостью 1 ТБ и 2 ТБ, и, возможно, MSI выпустит версию, которая будет включать новое неметаллическое решение SPATIUM Vapor Chamber SSD Thermal Solution, которое также было представлено на выставке Computex 2024. MSI утверждает, что это еще одно первое в мире решение, в котором используется «двухфазный переход газа и жидкости с минимальным вмешательством сигнала, обеспечивающий быстрый и бесшумный теплообмен». По словам MSI, новое неметаллическое решение SPATIUM Vapor Chamber SSD Thermal Solution должно обеспечить снижение температуры до 11 градусов по сравнению со стандартным алюминиевым радиатором.



Кроме того, MSI привезла на выставку Computex 2024 несколько интересных аксессуаров для SSD, включая DATAMAG Magnetic Portable SSD, который, как следует из названия, представляет собой портативный SSD, способный примагничиваться к любому металлическому устройству или любому другому устройству с металлическим кольцом, входящим в комплект поставки.

Он использует интерфейс USB 4.0 с контроллером Phison U21, обеспечивая скорость до 40 Гбит/с по USB4 и до 20 Гбит/с по интерфейсу USB 3.2 Gen 2x2, и будет доступен в вариантах емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. SSD-корпус DATAVAULT использует интерфейс USB-C 3.2 Gen 2x2 для передачи данных со скоростью до 20 Гбит/с и поддерживает твердотельные накопители M.2 NVMe PCIe форм-фактора 2242, 2260 и 2280. Корпус выполнен из алюминия, со степенью защиты IP68 и совместим с большинством устройств, а также с функцией Apple Find My.