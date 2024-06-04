Новые процессоры Ryzen 5000XT основаны на архитектуре Zen 3 и доступны в двух вариантах - Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT.

AMD анонсировала выпуск процессоров Ryzen 5000XT, которые предназначены для разъема Socket AM4, который был представлен в 2016 году. За это время AMD выпустила несколько поколений процессоров на основе архитектуры Zen, включая последнюю версию Zen 3, которая демонстрировала лучшую производительность по сравнению с процессорами Intel. Теперь компания выпускает новые модели каждый год, чтобы пользователи могли обновлять свои системы без необходимости менять платформу. В 2024 году начнутся продажи процессоров Ryzen 5000XT.

В серии Ryzen 5000XT всего две модели процессоров - Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT. Они не имеют 3D V-кэша, но имеют повышенные тактовые частоты. Ryzen 9 5900XT - это 16-ядерный/32-поточный процессор, который отличается от 12-ядерного/24-поточного Ryzen 9 5900X. Максимальная частота Ryzen 9 5900XT составляет 4,80 ГГц, что на 100 МГц меньше, чем у Ryzen 9 5950X.

TDP у обоих процессоров составляет 105 Вт, но цена Ryzen 9 5900XT значительно ниже - $360. Ryzen 7 5800XT - это 8-ядерный/16-поточный чип с максимальной частотой 4,80 ГГц, а его TDP также составляет 105 Вт. Цена этой модели составляет около $260. В комплект поставки обоих процессоров входит кулер AMD Wraith Prism RGB, который поддерживает процессоры с TDP до 140 Вт. По заявлению AMD, Ryzen 9 5900XT обладает сходной игровой производительностью с Intel Core i7-13700K, а Ryzen 7 5800XT конкурирует с Intel Core i5-13600KF. Обе модели должны появиться в продаже в июле 2024 года.