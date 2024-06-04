Устройство обладает высокой производительностью, поддерживает WiFi 6 и облачное управление через платформу Nebula.

Компания Zyxel Networks представила новый маршрутизатор USG LITE 60AX WiFi 6, который предназначен для малого и среднего бизнеса, домашних пользователей и поставщиков управляемых услуг. Устройство обеспечивает защиту от онлайн-угроз без подписки, быстрое WiFi-соединение и удобное облачное управление. Особенностью маршрутизатора является его экологичность: корпус изготовлен из переработанного материала, что позволяет снизить выбросы CO2. Также в процессе производства применяются безгалогенные чернила на соевой основе, а объем упаковки уменьшен на 40%.

USG LITE 60AX является универсальным устройством безопасности, предоставляющим отличную защиту и высокую производительность WiFi. Устройство можно управлять с помощью облачной платформы Nebula, которая позволяет клиентам управлять несколькими сетями и устройствами удаленно через центральную консоль. Nebula использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для усиления защиты подключенных устройств и упрощения поиска и устранения неисправностей.



USG LITE 60AX обеспечивает малым предприятиям безопасность благодаря встроенной киберзащите без подписки. Оно защищает организации от распространенных киберугроз и вторжений, а также позволяет настраивать VPN и виртуальные локальные сети. Устройство имеет достаточную вычислительную мощность и многогигабитную пропускную способность, а также поддерживает WiFi 6 AX6000 для быстрой передачи данных.

Маршрутизатор USG LITE 60AX будет доступен для покупки онлайн и офлайн с июня 2024 года. Он предлагает комплексную защиту, высокую производительность и удобное облачное управление, что делает его идеальным выбором для малых предприятий, надомников и поставщиков услуг.