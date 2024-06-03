Пока нет информации о скорости новой версии по сравнению с UFS 4.0.

По слухам, следующий флагман Samsung Galaxy S25 Ultra будет оснащен хранилищем UFS 4.1, что сделает его более эффективным для работы функций искусственного интеллекта на устройстве. В настоящее время флагманы Samsung, включая Galaxy S24 Ultra, оснащены флеш-памятью UFS 4.0, которая обеспечивает высокую производительность, но с ростом функций искусственного интеллекта требуется более мощная память. Поэтому Samsung, вероятно, обновит хранилище в Galaxy S25 Ultra до более новой версии 4.1.

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Ранее было известно, что Samsung работает над UFS-накопителями следующего поколения, оптимизированными для работы с искусственным интеллектом. Ожидалось, что стандарт UFS 5.0 будет представлен в 2027 году, но теперь выглядит вероятным, что Samsung представит улучшенную версию UFS 4.0 - UFS 4.1. Пока нет информации о скорости новой версии по сравнению с UFS 4.0.

Также стоит отметить, что Galaxy S25 Ultra, по слухам, будет оснащен 16 ГБ оперативной памяти, что является улучшением по сравнению с 12 ГБ в Galaxy S24 Ultra. Это будет полезно для улучшения производительности и поддержки функций искусственного интеллекта.

Важно отметить, что все модели Samsung Galaxy S25 будут работать на платформе Gemini Nano второго поколения от Google и могут быть интегрированы с Galaxy AI, что повысит эффективность системы искусственного интеллекта на устройстве.



