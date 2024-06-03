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ddr22
NVIDIA RTX Video SDK теперь доступен для DaVinci Resolve, Wondershare Filmora и видеоплеера VLC
RTX Video от NVIDIA расширяет свою поддержку в браузерах и медиаплеерах, а также готовится к интеграции с другими приложениями.

Компания NVIDIA объявила о доступности набора инструментов разработки (SDK) RTX Video SDK, который позволит разработчикам использовать функции искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения видео. Теперь эти возможности будут доступны в приложениях DaVinci Resolve и Wondershare Filmora. Кроме того, медиаплеер VLC добавит поддержку RTX Video HDR, расширяя тем самым его возможности.

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RTX Video HDR уже поддерживается в DaVinci Resolve и VLC. SDK RTX Video SDK будет доступен для разработчиков, позволяя им интегрировать функции ИИ, такие как увеличение разрешения, повышение резкости, уменьшение артефактов сжатия и преобразование в HDR, в свои приложения.

Кроме того, поддержка RTX Video появится в программе видеомонтажа DaVinci Resolve и Wondershare Filmora. Это позволит пользователям повысить разрешение видеофайлов низкого качества до 4K и конвертировать исходные файлы в формат HDR. Также медиаплеер VLC будет расширен до RTX Video HDR, добавляя возможности суперразрешения.

Таким образом, NVIDIA предоставляет возможности для улучшения видео с помощью функций ИИ в популярных приложениях и медиаплеерах. Поддержка этих приложений будет доступна в ближайшем будущем.

#nvidia rtx video sdk
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