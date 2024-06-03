Помимо поддержки в игре, он также предлагает пользователю помощь в оптимизации производительности и настройке системы.

NVIDIA представила проект G-Assist - ИИ-чатбот, разработанный для помощи игрокам. Этот ИИ-помощник следит за игровым процессом и может дать игрокам точные и краткие ответы на их вопросы в реальном времени, основываясь на их текущем игровом состоянии. Используя голосовой или текстовый ввод, игроки могут обратиться к G-Assist с любыми вопросами или запросами помощи, связанными с игрой.

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Главное преимущество G-Assist заключается в том, что он имеет доступ к огромному количеству информации из интернета о различных играх. Во время обучения этому ИИ был предоставлен огромный объем данных для анализа и обработки. Теперь G-Assist может предложить игрокам наиболее точные и уместные рекомендации, основанные на их специфической ситуации в игре. Это отличает его от привычных поисковиков и игровых вики, которые не могут обеспечить такого уровня контекстуализации и персонализированных ответов.





Но помощь G-Assist не ограничивается только игровым процессом. Помимо поддержки в игре, он также предлагает пользователю помощь в оптимизации производительности и настройке системы. Это означает, что игроки могут обратиться к G-Assist за советами по улучшению графики, повышению производительности и решению проблем совместимости.



