Компания NVIDIA представила микросервисы генеративного искусственного интеллекта под названием ACE, которые позволяют создавать, анимировать и управлять реалистичными цифровыми людьми.

Компания NVIDIA объявила о доступности своих микросервисов генеративного искусственного интеллекта (ИИ) ACE, предназначенных для ускорения развития цифровых людей. Технологии ACE используются в области обслуживания клиентов, игр и здравоохранения для создания, анимации и управления реалистичными цифровыми анимационными персонажами. Среди этих технологий есть новые модели распознавания речи (Audio2Face и Riva ASR), а также языковая модель Nemotron-3 4.5B.

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В рамках ACE теперь доступны следующие технологии: распознавание речи (ASR), текст-в-речь (TTS) и машинный перевод (NMT); языковая модель Nemotron LLM для генерации контекстных ответов; технология Audio2Face для создания реалистичной лицевой анимации; и Omniverse RTX для создания реалистичной кожи и волос в реальном времени. Компания также представила новые технологии, такие как Audio2Gesture для генерации жестов тела на основе аудиодорожек.

NVIDIA собирается расширить использование ACE с помощью новых микросервисов, которые будут развернуты на 100 миллионах ПК и ноутбуках с поддержкой RTX AI. Компания представила Nemotron-3 4.5B, специально разработанную для вычислений на базе ПК RTX с низкой задержкой, а также новый набор разработки ПО NVIDIA AI Inference Manager, который позволяет легко развернуть ACE на ПК.

С помощью ACE можно создавать виртуальных людей, которые найдут применение в различных областях. Некоторые компании, такие как Aww Inc., Dell Technologies, Perfect World Games и ServiceNow уже используют технологии ACE для улучшения своих продуктов и сервисов. Например, Aww Inc. планирует использовать ACE Audio2Face для создания интерактивного взаимодействия со своими пользователями через виртуальную знаменитость. Perfect World Games использует ACE в своей игре "Легенды", позволяющей игрокам взаимодействовать с реалистичными AI NPC на разных языках. Компания Inventec использует ACE для улучшения своего системы виртуальных консультаций в сфере здравоохранения, а ServiceNow внедряет ACE в свою платформу для создания AI-агента.

Компания NVIDIA и ее технологии ACE представляют собой новую ступень в развитии цифровых людей и генеративного искусственного интеллекта.