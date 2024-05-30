Утечки также указывают на изменения в дизайне, хотя они могут быть не столь радикальными.

Утечки информации о новых чехлах для iPhone 16 Pro показывают, что устройство будет иметь огромный вырез для камеры. Это может быть связано с предполагаемым введением 5-кратного зум-объектива. Компания Apple также работает над обновлениями в плане дизайна и функционала устройств, помимо внутренних изменений, связанных с искусственным интеллектом.

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Модели iPhone 16 и iPhone 16 Pro получат некоторые изменения в дизайне, но ожидается, что более радикальные изменения будут представлены в следующем году. Фото известного фаната Apple Majin Bu показывают размеры выреза камеры, что указывает на возможные улучшения камеры по сравнению с текущими моделями.

Улучшенные сенсоры и телеобъективы ожидаются в модели iPhone 16 Pro Max, чтобы конкурировать с Samsung Galaxy S24 Ultra. На данный момент нет официальной информации о подробностях. Ожидается, что дисплей iPhone 16 Pro и Pro Max увеличится в размерах, в то время как стандартные модели будут иметь новый вертикальный дизайн камеры.