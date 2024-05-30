Игра Dragon's Dogma 2 на всех платформах продана в количестве более трех миллионов экземпляров, превысив показатели предыдущих частей серии.

Dragon's Dogma 2 была продана в более чем трех миллионах экземпляров на всех платформах, согласно сообщению CAPCOM в Twitter. Игра достигла отметки в 2,5 миллиона экземпляров в начале апреля. Она также превзошла по продажам все игры в Северной Америке в марте, а также превысила совокупные продажи предыдущих частей франшизы. Это успешные результаты помогли CAPCOM пересмотреть свои планы и повысить прогноз по прибыли. CAPCOM также может выпустить DLC для игры в будущем.

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Оригинальная игра Dragon's Dogma была хорошо принята критиками, и вторая часть оказалась подобным приятным фэнтезийным экшеном/приключением с элементами RPG. Игрокам предоставляется около 40 часов чистого удовольствия с исследованием, богатой боевой системой и потрясающими визуальными эффектами. Однако стоит отметить, что она не является симулятором фэнтезийного мира и не имеет запоминающегося сюжета.

Некоторые игроки выразили недовольство частотой кадров в игре, особенно на консолях. Они выражают надежду на улучшение этого аспекта, но сомневаются в этом, особенно учитывая, что игра вышла менее 3 месяцев назад. Другие отмечают, что частота кадров, вероятно, не будет существенно улучшена на текущих консолях, и для лучшего опыта в этом аспекте рекомендуют играть на ПК.