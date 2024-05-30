Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
F2P-игра Zenless Zone Zero от создателей Genshin Impact﻿ выйдет 4 июля
Китайская разработчик HoYoverse объявила о выпуске своей новой игры Zenless Zone Zero, которая будет доступна на PC, PlayStation 5, Android и iOS с 4 июля.

Китайская компания HoYoverse (известная как miHoYo) представила свою новую игру Zenless Zone Zero, которая будет выпущена 4 июля на различных платформах, включая ПК, PlayStation 5, Android и iOS. Эта бесплатная ролевая игра в жанре городского фэнтези была впервые анонсирована более двух лет назад и успешно прошла тестирование на разных платформах. Игроки могут зарегистрироваться заранее и получить дополнительные награды при выпуске игры.

реклама

Zenless Zone Zero предлагает игрокам уникальный опыт в будущем мире, подвергшемся загадочному стихийному бедствию, известному как "Лощины". В этом мире разрушенный город Новый Эриду стал новым оазисом, где существуют множество опасных и активных фракций. Игроки в роли Прокси играют важную роль в установлении связи между городом и пустотами.

В Zenless Zone Zero игроки могут создать отряд из трех персонажей и использовать базовые и специальные атаки. У разных врагов есть свои характеристики, и игрокам будет разумно использовать их слабости в своих интересах.

Игра предлагает различные фракции и переплетенные истории. Игроки встретят клиентов из разных социальных слоев и будут иметь возможность поговорить с ними, узнать их уникальный опыт и завоевать их дружбу и союз. В конечном итоге, только с помощью компаньонов и союзников игрок сможет пройти долгий путь.

#zenless zone zero
+
Написать комментарий (0)
Поклонники Zenless Zone Zero восстали из-за цензуры в новой версии игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
19
Росатом: разрабатываемый в России плазменный ракетный двигатель позволит усилить позиции в космосе
5
Российские истребители Су-30СМ2 получили новую ракету Р-37М, сбивающую цели на расстоянии до 300 км
+
В правительстве РФ рассказали о мерах по недопущению повторения аварийной ситуации аппарата Луна-25
2
Обновление One UI 6.1.1 будет включать в себя множество улучшений для камеры Galaxy S24 Ultra
7
Army Recognition: В зоне проведения СВО появились танки Т-90М с новой антидроновой защитой
+
В Южной Корее арестована бывшая сотрудница SK hynix, передавшая секретную документацию представителям Huawei
1
Зеленский раскритиковал решение Байдена не приезжать на «саммит мира» в Швейцарии
1
Владелец Tesla Cybertruck при покупке порезался об острый угол заднего крыла электропикапа
3
Управляемый снаряд "Краснополь" превратил очередной M1A1 Abrams в металлолом
+
Звезда VFTS 243 пропустила стадию сверхновой и коллапсировала сразу в черную дыру
+
Недавно обнаруженная «Экзо-Венера» может быть обитаемой
+
Samsung Galaxy Watch X будут представлены в конце июня с лучшим временем автономной работы
+
Huawei представила детские часы 5 Xingyao Edition с офлайн-отслеживанием местоположения
+
Серия Huawei Watch 5 будет оснащена HarmonyOS NEXT
1
Разработчики «космического долгостроя» Star Citizen собрали свыше $700 миллионов, но не спешат называть дату релиза
+
Новый слот расширения материнских плат Gigabyte способен выдержать нагрузку до 58 кг
+
Предварительный образец Ryzen 9000 уступил Core i9-14900K по однопоточной производительности
11
Известный оверклокер Der8auer признал проблемы с дорогими кастомными крышками для процессоров Intel
2
«Тинькофф Банк» анонсировал запуск новой платформы «Тинькофф Возврат»
1

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
38
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
79
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
16
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
61
Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
19
12 самых популярных материнских плат для игровых компьютеров в 2024 году — модели от AMD доминируют
12
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
4
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
6
США намерены разместить на подлодках крылатые ракеты с ядерными зарядами для сдерживания РФ и Китая
8

Сейчас обсуждают

MAXIMST
01:10
Я тоже сначала думал нахрена лучи если есть настройки ультра + HDR10, но после покупки 4090FE месяц посидел и понял что это совсем другой уровень особенно на Монике 37.5"Alienware AW3821DW, 3840x1600,...
RTX 4070 Super и RTX 4080 оказались наиболее выгодными для Ultra-высоких настроек в 2K
MAXIMST
01:02
Всегда забавляют такие статьи) Машину без турбины проверять, Телефон,планшет без оси давай) тебе же чистая производительность нужна) Что за дегенерат… если есть функция и она добавляет производител...
RTX 4070 Super и RTX 4080 оказались наиболее выгодными для Ultra-высоких настроек в 2K
Алекс Шибалов
00:25
+ C&C Red Alert
10 великолепных игр, которые я перепрохожу снова и снова уже более 10 лет
Waramagedon
00:24
Он давно поднял голову, просто не все это понимают, но большинству пофиг как называется процессор в смартфоне.
MediaTek представляет мобильный процессор Dimensity 9400
Spe1s
00:24
Я купил i5 4690k и 780 ti в 2014 году и сидел на нем ооооочень долго. В 2020 сгорела 780 ти (F) прям под новый год и решением было быстро купить что-то на авито. Приобрёл 1060 на 3гб, денег на полност...
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Ростислав Алексеев
00:21
Ну, win11 подойдёт для пользователей с 2 и более мониторами, а вот эти ихние ПКМ и лишний клик на 11 винде реально бесит, так что предпочитаю 10
В компании Microsoft объяснили, чем Windows 11 лучше Windows 10
REY_B_
00:20
Зайдём с другой стороны... Какой процент Россиян, прикладывает палец к сканеру смартфона, чтобы выполнить банковскую операцию, или произвести оплату? - Это и есть биометрия!!!
SuperJob: Большинство россиян не готовы использовать биометрические данные для оплаты покупок
Ростислав Алексеев
00:19
Windows hello вроде и на 10-ке есть
В компании Microsoft объяснили, чем Windows 11 лучше Windows 10
Ростислав Алексеев
00:17
Как только прекратят поддержку вин10 (обновления) - перейду на Linux
В компании Microsoft объяснили, чем Windows 11 лучше Windows 10
REY_B_
00:16
Куда уж Тесле до автора.... Тут и тяжёлый внедорожник неправильно обгоняет спорткар. И Ирландия, с её Делорианами, как-то в Америке оказалась...
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем