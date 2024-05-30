Китайская разработчик HoYoverse объявила о выпуске своей новой игры Zenless Zone Zero, которая будет доступна на PC, PlayStation 5, Android и iOS с 4 июля.

Китайская компания HoYoverse (известная как miHoYo) представила свою новую игру Zenless Zone Zero, которая будет выпущена 4 июля на различных платформах, включая ПК, PlayStation 5, Android и iOS. Эта бесплатная ролевая игра в жанре городского фэнтези была впервые анонсирована более двух лет назад и успешно прошла тестирование на разных платформах. Игроки могут зарегистрироваться заранее и получить дополнительные награды при выпуске игры.

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Zenless Zone Zero предлагает игрокам уникальный опыт в будущем мире, подвергшемся загадочному стихийному бедствию, известному как "Лощины". В этом мире разрушенный город Новый Эриду стал новым оазисом, где существуют множество опасных и активных фракций. Игроки в роли Прокси играют важную роль в установлении связи между городом и пустотами.

В Zenless Zone Zero игроки могут создать отряд из трех персонажей и использовать базовые и специальные атаки. У разных врагов есть свои характеристики, и игрокам будет разумно использовать их слабости в своих интересах.

Игра предлагает различные фракции и переплетенные истории. Игроки встретят клиентов из разных социальных слоев и будут иметь возможность поговорить с ними, узнать их уникальный опыт и завоевать их дружбу и союз. В конечном итоге, только с помощью компаньонов и союзников игрок сможет пройти долгий путь.