В прошлом платформа замедляла производительность видеороликов, но те, у кого была высокая пропускная способность, могли обойти это ограничение.

Хотя новость и не актуальна для жителей России, так как для всех нас как-будто бесплатно включен YouTube Premium, то есть мы не видим никакой рекламы, все же интересно узнать как мучаются за границей.

Недавно на зарубежном YouTube было обнаружено, что видеоролики теперь пропускаются до конца, если у пользователя установлен блокировщик рекламы. Это усложняет возможность просмотра контента без прерываний и рекламы, если у пользователя нет подписки на YouTube Premium. Раньше проблема заключалась в том, что платформа замедляла производительность видеороликов, что в свою очередь затрудняло просмотр контента. Но теперь видео пропускаются до конца, и единственным решением для пользователей становится просмотр рекламы или оплата подписки.

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YouTube постепенно ищет способы заставить пользователей отказаться от использования блокировщиков рекламы. Сначала платформа выводила сообщение, предлагая отключить блокировщик, но это не давало результатов. Затем YouTube начал ограничивать поток передачи видео, загруженных на сайт, но и это не решило проблему полностью. Но теперь видео пропускаются до конца, даже если пользователь пытается переместить курсор или воспроизвести видео заново.

Единственная альтернатива для западных пользователей на данный момент - ждать, пока блокировщики станут умнее и смогут обойти это ограничение, или подписаться на YouTube Premium, чтобы избежать просмотра рекламы. Некоторые пользователи обсудили возможные альтернативы, такие как приложение Newpipe, которое позволяет смотреть видео с YouTube без рекламы, но с некоторыми ограничениями.