Корпус P50 DS Pillarless-edge Mid-Tower, поддерживает материнские платы с обратной стороны, в том числе из экосистем ASUS BTF и MSI Project Zero.

Компания ZALMAN представила новый корпус средней высоты P50 DS, который поддерживает материнские платы из экосистем ASUS BTF и MSI Project Zero. Корпус доступен в черном и белом цветовых вариантах и обладает несколькими яркими особенностями дизайна.

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Одна из них - это левый передний угол без стоек, который открывает панорамный вид на сборку, и программируемый дисплей, позволяющий отображать данные о температуре и скорости вращения вентиляторов. Корпус имеет горизонтальную компоновку с перегородками и установку типичного 360-мм радиатора, которая не будет мешать видеокарте. В корпусе также есть разъемы USB3 Type-C, USB 3.2 Type-A и HDA на передней панели. Компания не сообщила стоимость нового корпуса.

Эксперты обратили внимание на отсутствие светодиодных индикаторов на корпусе, а также на то, что дисплей должен был быть на той же стороне, что и порты ввода-вывода.

Новый корпус от ZALMAN представляет собой хороший выбор для тех, кто ищет бюджетную опцию с хорошим качеством.



