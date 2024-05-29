Геймерский монитор YEYIAN AVANCE предлагает ультратонкую рамку, разрешение 2K QHD, частоту обновления 180 Гц и время отклика 1 мс.

Компания YEYIAN GAMING представила новый игровой монитор YEYIAN AVANCE Series 27 QHD FAST IPS, созданный специально для геймеров. Монитор обладает ультратонкой рамкой и сочетает в себе передовые технологии, визуальные эффекты и эргономичный дизайн. Он оснащен передовой панелью FAST IPS с разрешением 2K QHD, частотой обновления 180 Гц и временем отклика 1 мс. Монитор полностью совместим с AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC, обеспечивая плавное отображение без артефактов и разрывов. Он также поддерживает HDR10 и отображает более 16,7 миллионов цветов.

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Монитор обеспечивает широкий цветовой охват и точные цвета, а также высокий коэффициент контрастности.

Монитор предлагает различные возможности подключения, включая порты DP 1.4 и HDMI 2.1. Он также совместим с VESA 100x100 мм, что позволяет легко установить его на стену или на кронштейн для монитора. Розничная цена монитора составляет $179.99.



