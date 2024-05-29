В серии представлены четыре модели: Vista i47T, Vista i47TH, Vista i470M и Vista i460TS, оснащенные процессорами Intel Core 14-го поколения и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 40.

Компания Thermaltake USA представила четыре модели - Vista i47T, Vista i47TH, Vista i470M и Vista i460TS, каждая из которых оснащена процессорами Intel Core 14-го поколения и графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 40.

реклама

Каждая модель обладает 32 ГБ памяти DDR5 5600MT/s RGB и накопителями NVMe M.2 объемом до 2 ТБ, обеспечивая быструю загрузку и возможность одновременного выполнения нескольких задач. Системы также оснащены передовыми решениями для охлаждения, такими как жидкостное охлаждение с замкнутым контуром и воздушное охлаждение с ARGB, обеспечивающими стабильную производительность даже во время длительных игровых сессий.

Все игровые ПК серии TT Gaming Vista поддерживают Windows 11, имеют Wi-Fi 6 и различные порты для подключения дополнительных устройств. Корпуса с панорамными стеклянными панелями придают им стильный и современный вид.