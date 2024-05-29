Компания CHERRY XTRFY представила новую серию микрофонов под названием Ngale, разработанных специально для геймеров, стримеров и создателей контента.

CHERRY XTRFY представила свою новую серию микрофонов Ngale, разработанных специально для геймеров, стримеров и создателей контента. Ngale R и Ngale X - первые микрофоны, которые компания выпустила под брендом CHERRY XTRFY. Ngale R - автономный USB-микрофон с ретро-дизайном и высоким качеством звука. Он оснащен одним большим высококачественным кардиоидным капсюлем для потокового вещания и записи с повышенной детализацией. Есть также фильтр низких частот для снижения уровня шума. Микрофон также имеет RGB-подсветку и функцию plug-and-play, что делает его простым в использовании и стильным.

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Ngale X - это премиум-классный микрофон, сочетающий функции XLR и USB и предназначенный для профессиональных аудиозаписей. Он оснащен увеличенным кардиоидным капсюлем для первоклассного звучания и фильтром низких частот для минимизации шумов. Микрофон имеет также RGB-подсветку и может быть подключен к микшерам или компьютеру через XLR или USB-порт.

Ngale Boom Arm - это прочный и высококачественный алюминиевый кронштейн для микрофона. Он совместим с Ngale R, Ngale X и другими микрофонами со стандартной резьбой. Кронштейн легко устанавливается и регулируется, обеспечивая оптимальное использование.

Цены составляют $119,99 для Ngale R, $179,99 для Ngale X и $99,99 для Ngale Boom Arm.