Ожидается, что этот RTX 5090 будет иметь до 192 SM и до 24 567 ядер CUDA.

Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5090 будет оснащен массивным монолитным кристаллом GB202 «Blackwell». Технические характеристики указывают на наличие до 192 SM, с общим количеством ядер CUDA до 24 567. Будущий GPU GB202 «Blackwell» будет физически монолитным с двойным количеством SM и ядер по сравнению с GB203, что приведет к значительному увеличению производительности.

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Судя по всему, NVIDIA собирается использовать монолитный дизайн для своих потребительских GPU, хотя компания уже перешла на использование чиплетов в своих HPC/AI чипах. Появление нового GPU GB202 «Blackwell» может означать использование двух матриц GB203 в монолитном корпусе, что позволит улучшить межъядерную связь и избежать узких мест, связанных с чиплетами. Ожидается, что чип будет базироваться на технологическом процессе TSMC 4NP (5 нм), что приведет к улучшению плотности на 30%.

В отношении NVIDIA GeForce RTX 5090, уже появились слухи о 512-битном интерфейсе, новом решении охлаждения и печатной плате. В то время как AMD планирует уйти из сегмента ультра-высокой графической производительности со своей серией RDNA 4, NVIDIA собирается укрепить свое лидерство в игровом сегменте с помощью GPU GB202 «Blackwell». Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 5090 появится на рынке через несколько недель после выпуска RTX 5080.