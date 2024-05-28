Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
NVIDIA GeForce RTX 5090 будет оснащена массивным монолитным кристаллом GB202 «Blackwell»
Ожидается, что этот RTX 5090 будет иметь до 192 SM и до 24 567 ядер CUDA.

Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5090 будет оснащен массивным монолитным кристаллом GB202 «Blackwell». Технические характеристики указывают на наличие до 192 SM, с общим количеством ядер CUDA до 24 567.  Будущий GPU GB202 «Blackwell» будет физически монолитным с двойным количеством SM и ядер по сравнению с GB203, что приведет к значительному увеличению производительности. 

реклама

Судя по всему, NVIDIA собирается использовать монолитный дизайн для своих потребительских GPU, хотя компания уже перешла на использование чиплетов в своих HPC/AI чипах. Появление нового GPU GB202 «Blackwell» может означать использование двух матриц GB203 в монолитном корпусе, что позволит улучшить межъядерную связь и избежать узких мест, связанных с чиплетами. Ожидается, что чип будет базироваться на технологическом процессе TSMC 4NP (5 нм), что приведет к улучшению плотности на 30%.

В отношении NVIDIA GeForce RTX 5090, уже появились слухи о 512-битном интерфейсе, новом решении охлаждения и печатной плате. В то время как AMD планирует уйти из сегмента ультра-высокой графической производительности со своей серией RDNA 4, NVIDIA собирается укрепить свое лидерство в игровом сегменте с помощью GPU GB202 «Blackwell». Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 5090 появится на рынке через несколько недель после выпуска RTX 5080.

#nvidia geforce rtx 5090
+
Написать комментарий (0)
NVIDIA GeForce RTX 5090 будет использовать память GDDR7 32 Гбит/с
Печатная плата NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition будет разделена на три части
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bloomberg: На глобальном рынке СПГ назревает рекордный дефицит
+
Маск заявил, что всё современное оружие, управляемое человеком, "устаревшее"
1
Лаборатория Касперского: Вирус-вымогатель ShrinkLocker атакует Windows через функцию BitLocker
3
Sky News: Россия наращивает производство артиллерийских снарядов в 3 раза быстрее союзников Украины
+
TechRadar: Samsung Galaxy S24 Ultra назван лучшим камерофоном на май 2024 года
13
RTX 4070 Super оказалась самой лучшей видеокартой Nvidia по соотношению цена за FPS в FullHD
8
Германские ученые создали альтернативный стеклу самоочищающийся метаматериал
2
Космический самолет Китая вывел на орбиту неизвестный объект
+
Lenovo выпустила настольные ПК Legion 7000K с мобильными процессорами Intel Core 14 класса HX
+
Стали известны подробности о новой игре DOOM: The Dark Ages
2
Lenovo Legion Blade 7000K MoDT выходит в продажу с Core i9-14900HX и RTX 4070 Ti SUPER
+
Юань вытесняет доллар в мировой торговле
15
Ryzen 5 7600 и Radeon RX 7700 XT признаны идеальной связкой для игр в 2K
6
Новейший американский стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider появился на новых фотографиях
+
Unreal Engine 5.3 поднимет графику Avowed на новый уровень
+
Rapidus столкнётся с логистическими трудностями при организации выпуска 2-нм чипов в Японии
+
Электромобили сильнее загрязняют воздух из-за усиленного износа шин
7
Глава МИД Польши: Европа не просто разоружилась, она деиндустриализировалась в оборонной сфере
1
Макрон призвал «до конца» помогать Украине
3
Lidovky: Российские войска продвигаются на Украине "как каток"
+

Популярные статьи

Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
18
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Май)
8
Мое мнение об Xperia 5 V (Eurogamer)
6
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
316
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
24
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
48
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
3
Собираем игровую сборку ПК для запуска Dota 2 и Counter-Strike 2 всего за 40 000 рублей
7
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
4

Сейчас обсуждают

REY_B_
00:40
Автор ещё забыл про запреты геев, наркоты, коррупции и подобного
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
Серж Петров
00:37
самое топовое решение, в виде Nvidia RTX 4090, оказалось неконкурентоспособным на фоне остальных моделей а если 4090 была куплена за 115 тр ,то как тогда ?
RTX 4070 Super оказалась самой лучшей видеокартой Nvidia по соотношению цена за FPS в FullHD
22870
00:37
Ура, поскольку не было реакции, то overclokers.ru признан иноагентом, со всеми вытекающими
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
22870
00:34
Пропаганда с гарантией безответственности это то самое, за что ответит либо сайт, либо автор.
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
22870
00:31
overclockers.ru должен выдать автора или принять на себя его "от 15 лет до пожизненного без права помилования"
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
Михаил Кирин
00:25
Зачем 100к...я хз, у меня i7 7700, rtx 3050 8gb, dd4 24gb... Такая сборка тянет всë и вся в 60+ фэпсов на ультраах даже без вспомогательных маштабирований типа fsr и dlss... При всём при том что всё м...
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
22870
00:05
А СССР не скатывался по ВВП, он скатился по зоВВП. Это как мерять "качество жизни", при котором жители США жрут 4 раза больше чем в КНДР и кончают с жизнью в 21 раз чаще. Респект, хочу в США - скинут...
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
Валерий Агапов
00:03
Только идиот может такую херню писать сегодня.
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
22870
00:02
Embracer уже запросила еще 18 недель.
Ремейк «Готики» выйдет в течение следующих 10 месяцев
22870
00:01
Нет, не разработала. Он по прежнему правильно не проходит тест "убей меня или себя", как и никто на планете.
Российская Sitronics Group разработала универсального ИИ-помощника
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем