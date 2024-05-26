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ddr22
GUNNIR готовит специальные версии видеокарт Photon Arc A770 и A750 Elden Ring: Shadow of the Erdtree
Карты основаны на трехвентиляторной плате Photon OC серии Arc 7, и они имеют тематическую заднюю панель и украшения золотого цвета

Компания GUNNIR представила специальные издания видеокарт Photon Arc A770 и Arc A750 Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Эти карты являются вариациями трехвентиляторной платы Photon OC серии Arc 7, которую GUNNIR выпустила в 2023 году. Карты имеют тематические задние панели и украшения золотого цвета на лицевой стороне, такие как колпаки трех вентиляторов и подсветка.

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Неизвестно, будет ли в комплект поставки специального издания входить копия игры. Photon OC Arc A770 оснащена 17,5 Гбит/с 16 ГБ памяти GDDR6, а A750 – 8 ГБ 16 ГБ GDDR6. На данный момент неизвестно, будет ли специальное издание доступно во всем мире.

Некоторые считают, что без копии игры выпускать специальное издание не имеет смысла, но другие полагают, что для фанатов, наличие арта игры на карте может быть достаточным. Комментаторы также обсуждают производительность карт и отмечают, что трехслотовая карта A770 не превосходит по производительности карты вроде 6600XT или 5700XT. 

Комментаторы также отмечают, что хотя драйверы Intel стали лучше, они все еще требуют оптимизации под конкретные игры и уступают в этом AMD и Nvidia.


#gunnir
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