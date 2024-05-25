Doom: The Dark Ages находилась в разработке около четырех лет.

Следующая часть серии Doom уже скоро будет анонсирована и известна как Doom: The Dark Ages. Инсайдер Том Хендерсон сообщил, что игра находилась в разработке около четырех лет и будет "миром Doom, вдохновленным средневековьем". Возможно, Doomslayer будет путешествовать во времени или игра будет приквелом, показывающим предыдущего ГГ в исторической обстановке. Ожидается, что новая игра принесет что-то необычное и интересное для поклонников серии Doom. Источники указывают на то, что анонс Doom: The Dark Ages может состояться на предстоящем Xbox Games Showcase в июне.

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Xbox Games Showcase будет транслироваться 9 июня и обещает представить не только Doom, но также следующую Call of Duty и, возможно, следующую Gears. Это сделает шоу интересным для фанатов шутеров. Xbox столкнулась с проблемой отклика со стороны фанатов, поэтому добавление Doom к линейке представленных игр может стимулировать интерес и поддержку игроков. Несмотря на то, что пока не стоит принимать все эти слухи на веру, редко ошибается Хендерсон и он известен своими достоверными информационными запусками.

Судя по отзывам, многим игрокам интересна концепция Doom: The Dark Ages, и они с нетерпением ждут возможности отправиться в средневековье и сразиться с демонами. Однако некоторые отмечают, что это может быть похоже на перезагрузку игры Quake 1. В целом, ожидания и мнения фанатов разделились, но многие надеются, что новая игра будет такой же успешной, как Doom 2016 и Doom Eternal. С учетом длительности разработки и предыдущих успехов серии, есть все основания полагать, что Doom: The Dark Ages будет представлять интерес для широкой аудитории.