Более крупный 13-дюймовый M2 iPad Air от Apple сложнее разобрать из-за более крепкого клея и сложного расположения компонентов.

Новый 13-дюймовый iPad Air от Apple, оснащенный чипсетом M2, оказался сложнее разобрать и ремонтировать по сравнению с предыдущими моделями. Клей, используемый для крепления компонентов, оказался более прочным, что усложнило разборку планшета. Даже с помощью нагрева клей размягчается лишь незначительно, что затрудняет доступ к внутренним деталям.

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Один из наиболее сложных компонентов для извлечения - батарея. Специалистам требуется проявить огромное терпение и иметь стальные нервы, чтобы справиться с защелками и разъемами, которые держат ее на месте. Тем не менее, благодаря разбору, удалось обнаружить, что батарея нового iPad Air более емкая и тяжелая, чем у предыдущей модели iPad Pro, но ее емкость в пересчете на Вт-ч меньше. Она имеет двухъячеечную конструкцию, и даже с помощью специальных инструментов ее извлечение все равно представляет некоторые сложности.





К логической плате также сложно получить доступ, поскольку она удерживается на месте большим количеством клея. Это делает ремонт этой части планшета непростым. Делая некоторые сравнения с предыдущими моделями, становится ясно, что новый iPad Air M2 имеет более крупные элементы, но меньшую емкость батареи. В целом, ремонтопригодность устройства оценивается низко - всего 3 балла из 10.

Apple не славится своей политикой в отношении ремонта устройств, и это отражается на их планшетах.