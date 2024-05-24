AMD подтвердила графические процессоры Navi 44 «GFX1200» и Navi 48 «GFX1201» архитектуры RDNA 4 для новых видеокарт Radeon RX 8000

AMD подтверждает графические процессоры Navi 44 «GFX1200» и Navi 48 «GFX1201» RDNA 4 для видеокарт нового поколения Radeon RX 8000. Эта информация была подтверждена на странице ROCm Github компанией AMD.

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Помимо этого, известны соответствующие графические идентификаторы этих процессоров. Нави 48 ожидается как самый быстрый чип из двух и будет нацелен на более дорогие продукты. Он не считается типичным high-end SKU, а, скорее, мейнстримовым чипом, ориентированным на массовый рынок. Ожидается, что по производительности он будет находиться на уровне Navi 31, а по соотношению цена/производительность - на уровне массового игрового рынка.

Архитектура GPU AMD RDNA 4 будет совершенно новой. Компания может настроить производительность в играх с трассировкой лучей и предложить дополнительные возможности, такие как технология FSR с использованием искусственного интеллекта, которая конкурирует с DLSS от NVIDIA. Ускорение с помощью ИИ может устранить некоторые недостатки FSR и улучшить качество изображения в тех областях, где оно сейчас не может сравниться с DLSS.

Пока подробности о графических процессорах RDNA 4 остаются малоизвестными, ожидается, что они будут поддерживать память GDDR7, а также меньший и монолитный дизайн. AMD может выбрать экономичный путь и использовать более быстрые плашки GDDR6. В настоящее время AMD Radeon RX 7900 GRE, SKU начального уровня RDNA 3, продается по цене около 549 долларов США после обновления цен.